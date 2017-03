Quy định mới, an toàn cho NLĐ làm việc ở Libya

Theo đó, do tình hình thị trường đã thay đổi, điều kiện hợp đồng được thay đổi như sau: Mức lương tối thiểu sau khi trừ thuế và các khoản đóng góp khác đối với lao động lành nghề là 320 USD/tháng; bán nghề là 300 USD và không nghề là 260 USD. Nếu NLĐ phải đóng thuế thì mức lương cơ bản sẽ tăng lên tương ứng và hợp đồng phải ghi rõ thời hạn thanh toán tiền lương.

Ngoài ra, trong trường hợp NLĐ phải về nước trước thời hạn vì lý do bất khả kháng (chiến tranh, thiên tai, doanh nghiệp phá sản…) hoặc không do lỗi của NLĐ thì họ được hoàn trả lại 50% tiền môi giới đã nộp nếu NLĐ làm việc chưa đủ 50% thời gian theo hợp đồng. Đối tác phải mua bảo hiểm cho NLĐ, phải đưa NLĐ đến nơi an toàn và đưa về nước khi cần thiết; chịu chi phí đưa lao động về nước và thanh toán đầy đủ tiền lương cho NLĐ…

Đ.LIÊN