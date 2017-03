Quyền riêng tư trong xã hội thông tin

Hạn chế quyền riêng tư cũng phải theo luật Hiến pháp 2013 cũng quy định “quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng” (Điều 14). Như vậy, quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình cũng có thể bị hạn chế trong một số trường hợp cụ thể. Nhưng việc hạn chế không thể tùy tiện mà phải “theo quy định của luật”.