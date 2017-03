Quyền xử phạt của công an

Do tôi không mang theo giấy bảo hiểm xe máy nên tôi đã bị công an phường yêu cầu nộp phạt 100.000 đồng. Xin hỏi công an phường có được quyền xử phạt như thế không?

Hoàng Phúc Mai (hoangphuc_mai@yahoo.com.vn)

Luật sư TRẦN ĐỨC THÔNG trả lời: Theo khoản 6 Điều 1 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008, chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 200.000 đồng. Ngoài ra, theo Điều 29 Nghị định 103 ngày 16-9-2008 của Chính phủ thì người có thẩm quyền có quyền phạt tiền 100.000 đồng đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy, xe môtô ba bánh không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực.

Theo đó, việc xử phạt nêu trên của công an phường là đúng quy định.

2. Đối tượng hưởng chính sách như thương binh

Tháng 4-1975, tôi đi bộ đội. Năm 1981, tôi chuyển ngành thủy sản. Năm 1994, tôi nghỉ mất sức và hưởng trợ cấp hằng tháng đến năm 2004. Tôi mới đi giám định lại sức khỏe và bị mất sức lao động vĩnh viễn 81%. Xin hỏi tôi có thuộc đối tượng hưởng chính sách như thương binh để được miễn tiền sử dụng đất không?

Lê Văn Xuân (56 đường 4, quận Bình Tân, TP.HCM)

Luật sư NGUYỄN BẢO TRÂM trả lời: Theo khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh 26 ngày 29-6-2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người hưởng chính sách như thương binh là người không phải quân nhân, công an nhân dân, bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên thuộc một trong các trường hợp quy định được cơ quan có thẩm quyền cấp “giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh”. Gồm có các trường hợp sau đây: a. Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu; b. Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh, để lại thương tích thực thể; c. Làm nghĩa vụ quốc tế...

Theo quy định này thì ông không thuộc đối tượng người hưởng chính sách như thương binh.

Đ.LIÊN ghi