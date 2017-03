Ra đường, phải… đi ẩu mới chịu (?)

TRONG MẮT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Bà Hélène Chaillard, quốc tịch Pháp: Phải biết cách tự vệ với giao thông Việt Nam

Tôi coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Mười mấy năm nay, mỗi năm tôi đều về Việt Nam vài lần. Có nhiều thứ tại đất nước này đã trở nên thân thuộc với tôi nhưng cũng có vài thứ, nhất là giao thông, tôi vẫn không tài nào chấp nhận được. Mỗi lần sang đường là một lần tôi cảm thấy mình giống như kẻ liều mạng. Đa số lái xe vội vã, ít ai chịu nhường ai, đến ngã tư, đèn đỏ bật lên rồi mà một số người vẫn cứ cố chạy thật nhanh băng qua giao lộ, có khi sang không kịp thì chính họ cản trở làn xe từ tuyến đường bên kia tràn lên. Họ còn nghiễm nhiên dừng xe lấn lên cả vạch sơn dành cho người đi bộ khiến khách bộ hành phải chen chân băng qua thật nhanh một cách khổ sở. Nhiều lần tôi đưa bạn bè người Pháp sang TP.HCM chơi, khi sang đường, hầu như ai cũng lắc đầu lè lưỡi, vừa đi vừa lầm rầm… cầu nguyện. Lâu ngày, tôi nghĩ ra được cách tự bảo vệ mình, đó là bước ra đường phải tỏ ra… dữ dằn, sẵn sàng quát bất cứ ai chạy xe ẩu. Phải lớn tiếng giành đường, xin đường, mắt phải quắc lên, rồi huơ tay múa chân, quan trọng là phải nói tiếng Anh, tiếng Pháp cho họ nhận ra mình là người nước ngoài. Đa số người Việt lạ lắm, họ chỉ chịu đàng hoàng, chịu lịch sự hay xin lỗi người nước ngoài nếu làm sai, còn với người Việt với nhau thì bất chấp (!). Gần đây Việt Nam có quy định luật xe dừng khi có đèn vàng, nghe nói có một số ca bị té khi chấp hành. Quy định này ở Pháp đã có xưa nay nhưng tại sao người Pháp chấp hành tốt, chẳng có tai nạn? Tôi nghĩ một phần nguyên nhân là thói quen phóng nhanh, vượt ẩu của nhiều người Việt gây tai nạn cho người dừng xe đúng luật. Lo phóng nhanh quá thì làm sao kịp quan sát, mà dẫu có quan sát cũng không kịp dừng. _____________________________________ - Khoảng 0 giờ 00 ngày 18-7, trên đường Nguyễn Xí đoạn qua phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM, xe máy 61E1-313.21 do một người đàn ông (khoảng 30 tuổi) điều khiển chạy ngược chiều đâm thẳng vào một xe máy mang biển số tỉnh Bình Thuận chạy đúng chiều. Cú đâm kinh hoàng khiến hai người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. - Sáng 7-7, một vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy đã xảy ra tại ngã tư MK (đoạn qua phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM) khiến một người tử vong. Nhiều người dân chứng kiến cho biết người chạy xe máy đã vượt tín hiệu đèn đỏ, băng ra giữa ngã tư. Tài xế xe tải bị bất ngờ, không kịp xử lý nên đã tông thẳng vào người đi xe máy. __________________________________ Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, trong chín tháng đầu năm 2016, tai nạn giao thông ở địa bàn vùng ven (địa bàn ba cụm) có dấu hiệu tăng cao trở lại: Gần 400 vụ, làm chết 375 người (chiếm tỉ lệ 64%), bị thương 92 người (chiếm tỉ lệ 52%), nguyên nhân chính vẫn là do ý thức của người tham gia giao thông kém.