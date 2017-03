Ra đường sợ kẻ ‘ngáo đá’

Thượng tá PHẠM XUÂN THAO, Phó Trưởng Công an quận 4, TP.HCM: Giằng co với người “ngáo đá” là tự hại mình Dùng ma túy đá khiến người sử dụng bị ảo tưởng, hoang tưởng, mất kiểm soát bản thân tạm thời. Có người dùng hung khí dí hết người này đến người kia, có người cố thủ trong nhà… thậm chí ra tay cả với những người trong gia đình. Thời gian “ngáo đá” không thể xác định cụ thể mà tùy cơ địa từng người và liều lượng họ sử dụng. Có người mất 2-3 tiếng để trở lại trạng thái bình thường, có người mất 4-5 tiếng hoặc nhiều hơn… Bởi vậy khi gặp người nghi có biểu hiện “ngáo đá”, dù đó là người thân của mình, việc đầu tiên mỗi người cần làm là né tránh, tìm chỗ ẩn mình an toàn và gọi thông báo cho cơ quan công an gần nhất hỗ trợ, đồng thời gọi 113. Lưu ý, giằng co, phê phán hay tranh cãi đúng-sai… với người “ngáo đá” là việc tuyệt đối không nên làm. Bởi lúc đó họ đã mất kiểm soát, mất nhận thức nên có thể hành động điên cuồng: đuổi đánh, giết người… Trường hợp bị người “ngáo đá” dùng vũ khí uy hiếp hoặc bị người này bắt, đầu tiên cần phải bình tĩnh. Tính mạng là quan trọng nhất, có thể nương theo cơn hoang tưởng của người “ngáo đá” mà năn nỉ, trò chuyện để kéo thời gian cho lực lượng công an ứng cứu. NGUYỄN TRÀ ghi Chém người, đốt nhà • Vào 23 giờ 30 ngày 3-9, tổ công tác Công an phường 5, TP Vũng Tàu do Trung úy Hồ Văn Cường đi tuần tra phát hiện Trần Anh Tuấn (trú phường 5, TP Vũng Tàu) đang cầm một cây mã tấu, có biểu hiện "ngáo đá". Trung úy Cường và bảo vệ dân phố đi theo thuyết phục giao nộp hung khí thì Tuấn bất ngờ quay lại dùng mã tấu chém liên tiếp vào người anh Cường. • Sáng 26-8, tại khu vực đường Trường Chinh (Hà Nội), một cô gái có biểu hiện "ngáo đá", liên tục lao ra đường chặn ô tô. • Chiều 18-8, một người đàn ông khoảng 40 tuổi ở đường Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh (TP.HCM) nghi bị "ngáo đá". Khi công an đến can thiệp, người này dùng dao chém hai chiến sĩ công an. Sau đó, người này đốt nhà và cố thủ bên trong. • Chiều 3-8, tại đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP.HCM xuất hiện một nam thanh niên "ngáo đá" không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách. Tổ CSGT tuần tra (PC67) đã ra hiệu dừng phương tiện, người này bèn rút quẹt lửa dọa đốt xe rồi xông vào một cửa hàng trái cây, chộp lấy cây kéo nhọn, nhào ra uy hiếp công an.