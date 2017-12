Rác, hàng rong làm xấu phố đi bộ Nguyễn Huệ

Trước thực trạng trên, đại diện UBND phường Bến Nghé đưa ra một số đề xuất giải pháp về lâu dài như phân biệt rõ phạm vi đi bộ với lưu thông, nâng cao độ giữa hai khu vực này hoặc đặt thêm chậu hoa, móc xích để ngừa xe máy, xe hàng rong không đẩy lên được; nghiên cứu xây dựng điểm bán hàng cho người dân, tránh tình trạng vào phố đi bộ bán. Trả lời câu hỏi có hay không chuyện “bảo kê” cho người bán hàng rong ở đây, vị đại diện cho biết lực lượng chức năng của phường gồm nhiều đơn vị như công an, trật tự đô thị và bảo vệ dân phố luôn phối hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ. Song song đó, lãnh đạo UBND phường, ban chỉ huy công an phường và ban công tác mặt trận các khu phố thường xuyên giám sát, do đó không có việc bảo kê cho những người bán hàng rong.