Rắc rối khi bị ghi sai tên

Suýt nữa không được ngân hàng chi tiền Anh Trần Lý Sĩ Minh (Khánh Hòa) cũng từng gặp rắc rối với việc chữ đệm bị ghi sai. Trên khai sinh, CMND, hộ khẩu… của anh đều ghi tên anh là Sĩ Minh. Thế nhưng khi gửi tiền về nước cho anh, người thân của anh ở nước ngoài lại ghi tên anh là Sỹ Minh. Thấy không trùng khớp, ngân hàng không đồng ý chi tiền. Sau khi xem xét tới lui, ngân hàng mới chịu giải quyết kèm theo điều kiện anh phải viết cam kết “hai tên là của một người”. Trước đó, anh Minh đã tưởng không nhập được hộ khẩu vào TP.HCM do giấy chứng nhận kết hôn của anh tự thay đổi chữ đệm của anh từ Sĩ thành Sỹ. Theo yêu cầu của cơ quan công an, anh đã phải về quê xin tư pháp thị trấn xác nhận “hai người là một” để hoàn tất hồ sơ nhập hộ khẩu. Anh cho biết tới đây sẽ thu xếp thời gian đi điều chỉnh chữ đệm trên giấy chứng nhận này để tránh rắc rối về sau. Giấy khai sinh là căn cứ gốc Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 158/2005 của Chính phủ (về đăng ký và quản lý hộ tịch), giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh... phải phù hợp với giấy khai sinh của người đó. Như vậy, giấy khai sinh là căn cứ gốc buộc các giấy tờ khác như hộ khẩu, CMND, học bạ, văn bằng... phải giống theo. Như ở trường hợp của anh Thi, anh không thể điều chỉnh chữ đệm trong giấy khai sinh theo các loại giấy tờ trên mà phải làm ngược lại. Tức là anh phải điều chỉnh chữ Sĩ trong tất cả các loại giấy tờ theo chữ Sỹ của giấy khai sinh. Để tránh rắc rối về sau, mọi người phải làm đúng theo các dữ liệu, số liệu ghi trong giấy khai sinh như họ tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh… Nếu phát hiện các giấy tờ trên có sai sót bất kỳ dữ liệu nào so với giấy khai sinh thì phải kịp thời điều chỉnh ngay. Ông NGUYỄN VĂN VŨ, Trưởng phòng Hộ tịch-Quốc tịch,

Sở Tư pháp TP.HCM