Rạch nát mặt người khác phải bị tội nặng

Gửi thư đến Pháp Luật TP.HCM, nhiều bạn đọc thắc mắc nếu thương tật của chị Như dưới 11% thì các thủ phạm có bị xử tội hay không, nếu trên 11% thì có bị xử nặng hơn không...

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Theo phản ánh của chị Như, trước đây khi cùng làm việc tại một quán ăn ở quận 8, chị và Nguyễn Thị Trúc Ly thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ngày 11-10-2011, hai người đã ẩu đả nhau ngay tại quán và được chủ quán can ngăn kịp thời.

Khoảng 1 giờ 30 sáng 12-10, khi chị Như đi làm về và đến gần hẻm vào phòng trọ, bất ngờ Ly cùng với mẹ đã chặn đường đánh rồi giật dây chuyền của chị. Trong lúc hai bên đang giằng co thì lực lượng bảo vệ dân phố đi tuần tra đã mời tất cả về trụ sở Công an phường 4 làm việc. Tại đây, công an phường yêu cầu hai bên làm cam kết hòa giải rồi cho về.

Lúc 15 giờ cùng ngày, khi chị Như đang ở phòng trọ thì nghe tiếng kêu cửa. Chị chưa kịp ra mở thì bất ngờ có một nhóm thanh niên lạ mặt (trong đó có một phụ nữ) đạp cửa xông vào phòng trọ đánh đập chị. “Khi nghe tiếng kêu cứu của Như, tôi chạy đến can thiệp thì bị ba thanh niên xông vào đánh túi bụi. Còn Như thì bị bọn chúng đè xuống đất để người phụ nữ kia dùng dao lam rạch nhiều nhát vào mặt” - bạn trai của chị Như kể lại.

Chị Trần Tố Như lúc còn điều trị tại bệnh viện. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo cho lực lượng bảo vệ dân phố gần đó đến giải cứu, đuổi bắt được một đối tượng giao công an phường. Còn chị Như thì được đưa đi cấp cứu và phải khâu gần 70 mũi trên mặt, đầu.

Được biết trong nhóm thanh niên lạ mặt có hai người là anh, chị chồng của Ly. Khi nghe tin Ly đánh nhau với chị Như, họ rủ một số thanh niên khác đến phòng trọ chị Như để dùng dao lam rạch mặt chị.

Có dấu hiệu phạm hai tội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, tạm giam hai bị can và vừa bắt thêm một nghi can. Chị Như cũng đã được đi giám định thương tật với kết quả sơ bộ là 15%. Công an quận cho biết sẽ đưa chị đi tái giám định để có cơ sở xử lý vụ án.

Theo luật sư Lâm Trí Quang (Đoàn Luật sư TP.HCM), ngay cả khi nạn nhân bị thương tật dưới 11% thì nhóm người tham gia vào việc rạch mặt vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 104 BLHS. Bởi lẽ hành vi của họ đã có bốn tình tiết là yếu tố định tội như dùng hung khí nguy hiểm là dao lam bén nhọn (điểm a), gây cố tật nhẹ cho nạn nhân, cụ thể là làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của nạn nhân (điểm b), có tổ chức (điểm e), có tính chất côn đồ (điểm i). Trường hợp nạn nhân bị thương tật từ 11% đến 30% thì với bốn tình tiết này các bị can phải bị xử lý theo khoản 2 Điều 104. Ngoài ra, nếu có đủ căn cứ xác định khuya hôm đó chị Như đã bị mẹ con chị Ly nhào vào đánh, giật dây chuyền thì cơ quan điều tra còn có thể khởi tố hai người này về tội cướp giật tài sản theo Điều 136 BLHS.

Luật sư Nguyễn Thanh Việt (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng nhiều vụ án gây thương tích tương tự đã từng xảy ra ở nhiều địa phương và đều bị xử lý nghiêm. Với thương tật nêu trên của chị Như, nhiều khả năng các hung thủ sẽ bị xử lý theo khoản 2 Điều 104 có khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù (nếu theo khoản 1 thì tối đa chỉ là ba năm tù).

Khả năng phục hồi là 80%-90% Do bệnh nhân được xử lý và không khâu thẩm mỹ nên sẹo trên mặt khó có thể mờ và đẹp được. Trong trường hợp khâu thẩm mỹ, những sẹo như thế này có thể phục hồi được 95% nhưng không bao giờ có thể hết sẹo. Những sẹo xử lý tốt ngay từ ban đầu sẽ mờ dần theo thời gian và khó có thể phát hiện được, đặc biệt là những người da trắng hay sáng màu. Cần cho bệnh nhân đến cơ sở chuyên khoa xử lý lại vết thương, cắt bỏ chỉ to, thời gian trị khoảng 7-10 ngày nhưng sau đó phải có chế độ chăm sóc đặc biệt khoảng 2-3 tháng mới hy vọng vết thương phục hồi được tốt và sẹo không xấu. Tùy vào diễn biến của sẹo, khả năng phục hồi được 80%-90%. Về chi phí thì chưa thể tính được. PGS-TS TRẦN THIẾT SƠN, Tổng Thư ký Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Hà Nội DUY TÍNH ghi

