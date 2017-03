Rào đường cấm người khác đi

Bà Th., một người dân địa phương, than thở: “Khi Nhà nước tiến hành mở rộng đường này, chúng tôi rất mừng vì từ đây có đường vào thẳng tận nhà, không phải đi vòng nữa. Nhưng sau khi đường làm xong một vài tháng, chủ đất ở đầu đường rào lại buộc người dân sống bên trong phải đi vòng qua đường khác.

Ông Trần Tấn Thời, người rào đường ở tổ 5, khu phố Hòa Long, nói: “Trước kia, Nhà nước chỉ vận động 5 m để làm đường nhưng khi làm thì đến 6 m. Vì vậy, đất của tôi bị lấn hết 1 m. Nếu Nhà nước hoặc các chủ đất nằm ở phía trong bồi thường cho tôi 1 m đã bị lấn làm đường thì tôi mới mở hàng rào ra”.

Hai hộ dân đã dùng cây dựng rào không cho ai đi qua. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ông Dương So Ho, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương, cho biết: “Đây là dự án “Đắp bờ đê chống lũ, kết hợp làm đường nông thôn” do tỉnh và phường đứng ra đầu tư. Trước khi thực hiện, phường vận động người dân đóng góp đất đai và cây cối, bà con đã đồng ý. Phường đã nhiều lần mời hai hộ dân dựng hàng rào ở hai đầu đường đến để giải thích, vận động nhưng không thành công. Nếu bồi thường cho hai hộ này thì các hộ khác cũng phải bồi thường. Trong khi đó, phường lại không có kinh phí cho việc này. Sắp tới, phường sẽ kiến nghị lên thị xã về vấn đề trên để cùng giải quyết”.

NGUYỄN HIỀN