Rối vì cho mượn tên đi làm

Chị Trần Thị Thoa (quê Nghệ An, làm việc tại KCN Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết năm 2008, chị cho một người bạn cùng phòng mượn hồ sơ để đi làm ở một công ty ở KCN Biên Hòa 2 (TP Biên Hòa). Người bạn của chị làm được một năm thì nghỉ việc và chuyển đi nơi khác sinh sống. Tháng 3-2014, chị cũng nghỉ việc về quê, lúc này rắc rối bắt đầu.

Khi chị Thoa lên lấy sổ BHXH thì công ty thông báo có một sổ BHXH ở công ty khác trùng tên chị nên công ty không thể chốt sổ BHXH cho chị được. Công ty yêu cầu chị lên BHXH tỉnh Đồng Nai đề nghị cơ quan này hủy đi một sổ bảo hiểm. Tuy nhiên, khi chị Thoa lên BHXH tỉnh Đồng Nai thì lại được yêu cầu phải tìm được người đã mượn hồ sơ của chị và đưa người đó lên công ty bảo hiểm viết giấy cam kết thì công ty bảo hiểm mới hủy sổ. Đối với chị Thoa thì việc này quá khó vì hiện giờ chị không biết người bạn cùng phòng trước đây hiện đang ở đâu. Do vậy đã hơn ba tháng trôi qua, chị Thoa vẫn chưa thể lấy được sổ BHXH để về quê.

Nhiều tháng rồi chị Thoa vẫn chưa chốt được sổ BHXH vì cho người khác mượn hồ sơ của mình để đi làm. Ảnh: TD

Tương tự, năm 2010, chị Nguyễn Thị Lệ (quê ở Hà Tĩnh) làm việc tại KCN Amata (TP Biên Hòa) cũng cho người bạn chung phòng trọ mượn CMND để đi làm công nhân thời vụ. Sau đó người bạn của chị Lệ được công ty mời ký hợp đồng làm việc chính thức, đồng thời tham gia đóng BHXH. Tuy nhiên, làm được hai tháng thì người này nghỉ việc và không rõ chuyển đi đâu. Đầu năm 2014, kinh tế khó khăn, công ty chị Lệ làm việc thường xuyên xảy ra tình trạng thất nghiệp nên chị phải chuyển sang công ty mới làm việc để đảm bảo cuộc sống. Thế nhưng chị Lệ không thể chốt sổ BHXH ở công ty cũ để nộp vào công ty mới. Cũng như chị Thoa, chị Lệ cũng được yêu cầu phải tìm được người mà mình cho mượn CMND thì mới giải quyết.

Qua tìm hiểu tại BHXH tỉnh Đồng Nai, chúng tôi được biết hiện nay có hàng ngàn công nhân trên địa bàn tỉnh chưa thể chốt được sổ BHXH vì lý do bị trùng sổ. Nguyên nhân cũng tương tự hai trường hợp nêu trên là do trước đó những người này đã cho người khác mượn hồ sơ của mình để đi làm hoặc do họ bị mất giấy tờ tùy thân và sau đó người khác đã sử dụng giấy tờ này để đi làm. Và hậu quả là các quyền lợi về hưởng các chế độ liên quan đến BHXH, BHYT của họ bị ảnh hưởng. Người lao động muốn chốt được sổ bảo hiểm của mình sẽ phải trải qua rất nhiều thủ tục và chờ đợi hàng tháng, thậm chí hàng năm và có khi không thể chốt được.

TIẾN DŨNG