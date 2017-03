Rối vì hàng trăm trẻ chưa khai sinh

Nếu bệnh viện chỉ nhận khám chữa bệnh miễn phí cho các trẻ em dưới sáu tuổi có thẻ, nhiều gia đình biết lấy đâu ra tiền mua thuốc...

Huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) hiện có 12 xã, một thị trấn với chín dân tộc Cadong, Mơnong, Cor, Xơđăng, Tầy, Nùng, Mường... Tuy các cán bộ tư pháp hộ tịch đều đạt trình độ trung cấp luật nhưng xã nào cũng có hàng chục trẻ không được làm giấy khai sinh.

Ông Hồ Văn Giới ở thôn 4, xã Trà Bui có bốn con (lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất sinh năm 2003) nhưng cả bốn đứa đều chưa có giấy khai sinh. Hỏi vì sao, ông Giới đáp: “Mình bận cái nương cái rẫy cả ngày để lo cái ăn, không lên xã được. Cán bộ xã lại không nhắc nhở nên mình cũng quên luôn”.

Trường hợp của ông Giới không hề là cá biệt. Theo Ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em huyện Bắc Trà My, đến đầu tháng 10, cả huyện còn hơn 800 trẻ em dưới sáu tuổi chưa có giấy khai sinh. Vì thiếu giấy này mà các em không được xét cấp thẻ khám, chữa bệnh miễn phí, không được nhập hộ khẩu và gặp nhiều khó khăn trong chuyện học hành.

Một hiệu phó Trường tiểu học xã Trà Bui cho biết: Để giúp các em khỏi “đói cái chữ”, nhà trường phải cậy đến các giáo viên... bám bản và tự điều tra. Năm học 2007-2008, trường có 142 em vào lớp 1 nhưng chỉ 88 em có giấy khai sinh.

Bà Phan Thị Thanh Sen, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Trà My, cũng cho biết: “Việc không xác định được tuổi thật của các em khiến nhà trường khó sắp xếp, giáo dục các em sao cho phù hợp với sự phát triển thể chất, tâm sinh lý lứa tuổi. Năm học trước, cả huyện có trên 600 học sinh bỏ học mà nguyên nhân chủ yếu là do... mắc cỡ với các bạn trong lớp. Mặt khác, vì không có giấy khai sinh, nhiều em đã không được xét tuyển lên cấp trên... Như Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có 30 em không được xét tuyển...”.

Một cán bộ Công an huyện Bắc Trà My phân tích: Chính người dân cũng có lỗi trong việc không cố gắng làm giấy khai sinh cho con, cháu. Nhiều gia đình ở nơi heo hút, cách trung tâm huyện đến cả trăm cây số mà đa số là ở trên núi cao nên ngại đi lại. Nhiều nguời không biết chữ, kê khai nhập nhằng ngày sinh, nơi sinh, họ tên của con và của cả cha mẹ khiến chính quyền địa phương lúng túng, không biết cấp giấy khai sinh như thế nào. Có trường hợp con lên lớp 5 gia đình mới đi đăng ký khai sinh. Vì thiếu giấy chứng sinh nên việc xác định năm sinh khó chính xác...

Theo bác sĩ Phạm Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Trà My, do biết rõ nhiều bệnh nhân nhí dưới sáu tuổi thuộc diện khám chữa bệnh miễn phí nên bệnh viện đã linh động cứu chữa các cháu. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện đa khoa Bắc Trà My đã tiếp nhận, điều trị cho 300 bệnh nhi dưới sáu tuổi chưa có thẻ khám chữa bệnh miễn phí với chi phí điều trị trên 30 triệu đồng. Kẹt nỗi việc các cháu không có thẻ đã khiến bệnh viện gặp vướng, chưa thanh toán được. Nhưng nếu bệnh viện làm đúng quy định, nhiều gia đình biết lấy đâu ra tiền mua thuốc cho các cháu...

Bao giờ các em nhỏ của huyện Bắc Trà My và nhiều huyện miền núi khác của tỉnh Quảng Nam được cấp giấy khai sinh? Câu trả lời lệ thuộc nhiều vào thiện chí khắc phục của UBND các huyện này.