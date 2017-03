Rủi ro từ việc thế chấp đất giấy tay

Để làm tin, bà Trang đã mang “giấy đỏ” đứng tên mình giao cho bà Sáu và hẹn sau hai tháng sẽ trả cả cả gốc lẫn lãi.

Mặc dù thời hạn thanh toán nợ đã hết từ lâu nhưng bà Sáu chờ hoài vẫn không thấy bà Trang trả nợ. Sau đó, bà Sáu gửi đơn ra TAND huyện Dĩ An để yêu cầu bà Trang trả nợ. Theo quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự do TAND huyện Dĩ An lập năm 2007, bà Trang phải trả lại cho bà Sáu số tiền đã mượn. Đồng thời, bà Sáu phải trả lại cho bà Trang “giấy đỏ” ngay sau khi đã nhận đủ tiền.

Sau ngày quyết định trên có hiệu lực, bà Sáu đã nhiều lần liên hệ với bà Trang để yêu cầu thi hành án. Tuy nhiên, bà Trang lại có thái độ bất hợp tác và không muốn trả nợ. Không còn cách nào khác, bà Sáu đã chạy lên cơ quan thi hành án để nhờ giúp đỡ.

Ngày 9-11-2007, Thi hành án huyện Dĩ An đã ra quyết định thi hành án. Bất ngờ, 20 ngày sau đó, cơ quan này lại ra quyết định trả lại cho bà Sáu đơn yêu cầu thi hành án. Lý do được nêu ra là bà Trang không có điều kiện để thi hành án.

Thấy quá vô lý vì chính mình đang cất giữ tờ “giấy đỏ” đứng tên bà Trang, bà Sáu đã tự đi tìm hiểu vụ việc. Hóa ra, bà Trang đã làm đơn cớ mất “giấy đỏ” và xin cấp lại giấy khác. Ngay sau khi được UBND huyện Dĩ An cấp lại “giấy đỏ” mới, bà Trang đã bán căn nhà cho người khác để né tránh việc thi hành án. Chính vì lẽ này, Thi hành án huyện Dĩ An không thể cưỡng chế bà Trang thi hành án.

Một luật sư phân tích: Thay vì nhận thế chấp đất giấy tay, mọi người nên làm thủ tục nhận thế chấp đúng quy định của Điều 719 Bộ luật Dân sự để tránh được các rủi ro phát sinh. Cụ thể, việc thế chấp quyền sử dụng đất phải làm thành văn bản, được cơ quan thẩm quyền chứng nhận. Bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất có nghĩa vụ cùng với bên thế chấp (chủ đất) đăng ký việc thế chấp. Nếu làm đúng quy định này, bà Sáu đâu thể bị bà Trang qua mặt bằng cách xin cấp “giấy đỏ” khác, rồi chuyển nhượng cho người khác để tỉnh queo xù nợ.