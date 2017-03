Rước họa vì vạ miệng trên ‘phây’

Bị bôi xấu trên “phây”, bạn nên làm gì? Khi một ai đó cố tình nói xấu, xúc phạm, vu khống mình trên mạng xã hội, bạn nên làm gì để bảo vệ mình? Ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Thạnh, TP.HCM, lưu ý: + Trước hết, bạn phải thu thập những chứng cứ ban đầu, tức phải xác minh ai là người đăng thông tin bêu xấu, xúc phạm mình và sao chụp lại toàn bộ trang mạng đã đưa thông tin này. Tuy nhiên, việc thu thập chứng cứ cũng không dễ dàng vì có thể người xúc phạm, nói xấu chỉ đăng một thời gian rồi xóa đi. Trong khoảng thời gian đăng ấy thì những người khác đã kịp chia sẻ cho nhau và thế là không thể xác định được người nào đã đăng lên đầu tiên. Chính vì vậy, bạn cần nên thực hiện bước kế tiếp. + Lập tức nhờ thừa phát lại lập vi bằng. Lúc này thừa phát lại sẽ mở trang mạng theo hướng dẫn của bạn và ghi nhận tại thời điểm nào, tại đâu, lúc mấy giờ đã xảy ra sự việc gì… Bằng nghiệp vụ, thừa phát lại sẽ lưu lại, sao chụp những trang mạng đó và lập vi bằng. Vi bằng của thừa phát lại được coi là chứng cứ hợp pháp để bạn liên hệ cơ quan chức năng nhờ can thiệp, yêu cầu xin lỗi công khai với mức độ tương ứng. + Bước kế tiếp, bạn yêu cầu người xúc phạm mình gỡ bỏ những thông tin sai lệch xuống và xin lỗi công khai. Nếu họ đã thực hiện, bạn cần cân nhắc việc có nên tiếp tục khởi kiện ra tòa yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nếu họ không thực hiện, để bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mình, bạn rất nên khởi kiện ra tòa. + Đồng thời, tùy theo tính chất, mức độ, bạn có thể gửi đơn tố cáo đến công an yêu cầu xử lý người vi phạm, kèm theo vi bằng để làm chứng cứ. Nếu hành vi của người xúc phạm có dấu hiệu hình sự, công an sẽ khởi tố, điều tra; nếu sự việc chỉ đến mức xử lý hành chính, công an sẽ ra quyết định xử phạt. NGUYỄN HIỀN ghi