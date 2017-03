Rượu, bia là nguyên nhân thứ 5 gây tử vong cao nhất toàn cầu

Bình quân mỗi ngày nước ta có khoảng 40 người tử vong do tai nạn giao thông, trong đó có không ít trường hợp liên quan đến việc sử dụng rượu, bia. Đó là chưa kể đến tình trạng bạo lực, tội phạm xảy ra hàng ngày mà nguyên nhân bắt nguồn từ sử dụng rượu, bia...

Chi phí do lạm dụng rượu, bia cũng tạo gánh nặng cho nền kinh tế, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Theo số liệu thống kê ở nhiều nước, phí tổn do rượu, bia (bao gồm cả việc dung nạp và giải quyết hậu quả do rượu, bia gây ra) thường chiếm từ 2% đến 8% GDP của quốc gia.

Chính phủ đã giao cho Bộ Y tế làm đầu mối xây dựng dự án Luật Phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia. Theo lộ trình, trong năm 2010, Bộ Y tế sẽ chủ trì xây dựng hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách quốc gia phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia.

Theo Đức Trung (HNM)