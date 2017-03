Rút vốn mua cổ phần

Sau đó, tôi xin nghỉ việc và muốn rút lại vốn đã góp nhưng công ty không đồng ý. Tôi phải làm sao?

Lê Huỳnh Phong (207 Bùi Trọng Nghĩa, TP Biên Hòa)

Luật sư LẠI THỊ LỆ THANH trả lời: Theo khoản 1 Điều 80 Luật Doanh nghiệp, cổ đông phổ thông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định thì thành viên hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút.

Ông có thể bán số cổ phần trên cho công ty hoặc cho người khác để thu lại tiền.

2. Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Công ty của tôi có tòa nhà cho thuê làm văn phòng. Chúng tôi có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự hay không?

thientan18@gmail.com

Luật sư NGUYỄN BẢO TRÂM trả lời: Theo Điều 1 Nghị định 72 ngày 3-9-2009 của Chính phủ, các ngành nghề kinh doanh sau đây là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động phải được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự: Sản xuất con dấu; sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và nitrat amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên); sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, sửa chữa súng săn; sản xuất pháo hoa; cho thuê lưu trú; cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng; hoạt động in; dịch vụ cầm đồ; kinh doanh karaoke; vũ trường; xoa bóp (massage, tẩm quất); trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh casino; dịch vụ đòi nợ.

Nếu cho người nước ngoài thuê nhà để làm văn phòng thì công ty của bạn phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Đ.LIÊN ghi