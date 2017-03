Sách bói toán “vào mùa”

Mọi việc tốt, xấu đều do lương tâm mỗi người, nếu tâm tốt thì mọi việc đều tốt. Việc tin tưởng vào các sách bói toán, mê tín dị đoan là tà tín, không đúng với tinh thần của Phật giáo. Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm Được nhà chùa tích cực phối hợp, chúng tôi vẫn thường kiểm tra đột xuất để thu gom các loại sách mê tín tại khu vực chùa Việt Nam Quốc Tự. Nhưng do thiếu người cắm chốt tại chỗ nên những người bán sách lại tiếp tục tụ tập. Khi thấy lực lượng đến truy quét, nhiều người bán đã bỏ sách vào túi xách rồi chen vào số đông khách viếng chùa, khiến phường rất khó khăn để bắt giữ, xử lý. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND phường 12, quận 10 Chúng tôi cũng thường xuyên cho lực lượng truy quét khu vực chung quanh chùa Vĩnh Nghiêm để cấm không cho buôn bán các loại sách độc hại nói trên. Mùa tết năm 2009, phường đã thu giữ và sau đó cắt hủy hơn 2.000 sách bói toán các loại; hơn 30.000 tờ tiên đoán tử vi vận mạng. Tết này phường sẽ cho người đặt chốt trực để giữ gìn an ninh khu vực này. Ông Lê Hữu Sơn Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường 7, quận 3