Sách đọc thêm cho bậc tiểu học: Quá nhiều lỗi chính tả!

Như quyển lịch Trẻ thơ Kỷ Sửu do Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn phát hành có in kèm theo nhiều truyện cổ tích, truyện tranh..., ngoài việc hình vẽ xấu, chữ nhỏ lại bị in chìm khiến các em khó đọc, hầu như mẩu chuyện nào cũng có các chi tiết sai. Cụ thể, “rong ruổi” viết thành “rong rủi”, “chảy xiết” thành “chảy xiếc”, “cười nghiêng cười ngả” thành “cười nghiên cười ngã”, “nhắc nhở” thành “nhắc nhỡ” v.v...

Ở quyển Tiếng Việt thực hành toàn tập do Công ty Sách thiết bị học sinh Sao Xanh sản xuất, tuy hướng dẫn cách xếp vần, ghép chữ nhưng lại sai chính tả ở các từ cần chú ý nhất. Ví dụ, ở trang 14, “chuột đồng” đã được sách hướng dẫn điền vần “uôc”. Trang 15 (ảnh), “thước đo vải” được sách hướng dẫn điền vần “ươt”, “khoang thuyền” được sách hướng dẫn điền vần “oan”, “khoác ba lô trên vai” được sách điền vần “oat” v.v...

Khi chưa đủ khả năng phân biệt đúng sai, các cháu sẽ được gì, mất gì từ những hướng dẫn không chuẩn nói trên? Đề nghị các nhà xuất bản và các cơ quan quản lý văn hóa xem xét, kiểm tra cẩn thận, chấm dứt những sai sót vô lý như thế ở các sách dành cho thiếu nhi.