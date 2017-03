Sách luật thiếu chính xác

Sau đó, tình cờ đọc luật này trên trang web của Chính phủ và xin được bản photo có con dấu sao y của Văn phòng Chủ tịch nước, tôi mới tá hỏa khi phát hiện sách tôi mua bị sửa tùm lum. Cụm từ “cha, cha nuôi” bị sửa thành “bố, bố nuôi”, “tổ chức” bị sửa thành “pháp nhân”... Vài cụm từ bị di chuyển từ đoạn dưới lên đoạn trên trong điều luật. Khoản 20 Điều 4 luật này quy định: “Quốc tịch của doanh nghiệp là quốc tịch của nước, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp thành lập, đăng ký hoạt động” nhưng sách trên đã in gọn lại như sau: “Quốc tịch của doanh nghiệp là quốc gia nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập”(!?).

Mới đây, khi tìm hiểu vấn đề đại diện theo Bộ luật Dân sự cũ, tôi cũng té ngửa khi cuốn sách mình đọc bị in sai. Khoản 1 Điều 154 sách này in như sau: “Giao dịch dân sự do người không có thẩm quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người đại diện chấp thuận” (?). Như vậy, lý ra phải ghi đầy đủ là “trừ trường hợp người được đại diện chấp thuận”, nhà xuất bản đã làm mất chữ “được” một cách ngon ơ.

In sách luật kiểu này, mọi người biết dựa vào chuẩn nào để làm đúng luật?