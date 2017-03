Sản phẩm có gián, ruồi..., đòi bồi thường sao?

Được xin lỗi vì ăn phải kem có ốc vít Đó là trường hợp ông Nguyễn Trương Tín (quận 9, TP.HCM). Ngày 17-2-2013, con ông Tín cắn vào đầu cây kem mới mua thì thấy tê buốt răng. Kem tan chảy, ông mới phát hiện trong kem có một con ốc vít. Ban đầu phía nhà sản xuất nói “đổi cho khách mấy cây kem khác là được”. Ông rất bức xúc trước phản hồi này và yêu cầu công ty xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại. Sau khi quay phim, chụp ảnh làm chứng cứ, ông đã đưa dị vật cho nhà hàng để trao lại cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, yêu cầu của ông Tín không được đáp ứng. Do vậy ông đã gửi văn bản yêu cầu công ty thu hồi toàn bộ sản phẩm, cảnh báo trên toàn quốc, yêu cầu các đại lý nộp hết sản phẩm đó cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý. Nếu công ty làm trái quy định về việc xử lý hàng hóa có khuyết tật và không đạt chất lượng theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật An toàn thực phẩm thì ông sẽ khởi kiện để bảo vệ quyền lợi chính đáng và cảnh báo chung. Hơn một tháng khiếu nại, ngày 20-3-2013 ông Tín đã được lãnh đạo công ty đến nhà trao thư xin lỗi và bày tỏ sự biết ơn vì đã phản ánh sự việc.