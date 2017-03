Sáng 25/2, gần 200 lao động VN tại Libya về Nội Bài

Trong số này chủ yếu là người lao động của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex (Vinaconex Mec) - đơn vị thực hiện chức năng xuất khẩu lao động, đào tạo nghề thuộc Vinaconex. Vinaconex Mec đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ tối đa cho người lao động trở về từ Libya. Vinaconex Mec có gần 3.800 lao động đang làm việc tại Libya.



Trong hơn 1 tuần qua, Vinaconex thường xuyên báo cáo với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao về tình hình người lao động của Vinaconex gửi sang Libya; phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Libya và các cơ quan chức năng của Việt Nam để tìm các biện pháp đưa người lao động về nước an toàn trong thời gian sớm nhất. Các thông tin về người lao động của Vinaconex tại Libya thường xuyên được cập nhật.



Hiện Vinaconex đang phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Bộ Ngoại giao để bảo đảm an toàn cho người lao động của Vinaconex còn đang ở Libya và đưa người lao động sang những khu vực an toàn trước khi trở về nước./.





Theo Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)