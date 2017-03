Sang Nhật làm việc: Chi phí thấp, thu nhập cao

Các chuyên gia trong lĩnh vực xuất khẩu lao động nhìn nhận kinh tế thế giới vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, khiến thị trường lao động truyền thống tại các nước thu hẹp tuyển dụng lao động, trong đó có lao động Việt Nam. Hàn Quốc được xem là thị trường ngàn USD (thu nhập của người lao động/tháng) đã bị chững lại do tình trạng người lao động bỏ trốn khá cao. Riêng ở Nhật, kể từ sau thảm họa động đất, sóng thần, nhu cầu lao động tăng khá cao, nhu cầu cũng đa dạng, phổ biến nhất vẫn là ngành cơ khí, xây dựng, may (may nệm xe hơi), chế biến thực phẩm, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản… Các chuyên gia đánh giá thời điểm này tuy không tạo ra làn sóng đưa lao động sang Nhật nhưng Nhật vẫn là thị trường có nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam.

Thu nhập trên 1.000 USD/tháng

Tại TP.HCM, Công ty Xuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco) được đánh giá là đơn vị đã khai thác bài bản thị trường lao động Nhật từ nhiều năm nay. Cụ thể ngoài việc dạy tiếng Nhật, công ty còn tổ chức đào tạo nghề cho người lao động trước khi sang Nhật làm việc. Tổng chi phí cho một khóa học tiếng và nghề kéo dài từ bốn đến sáu tháng trước khi xuất ngoại khoảng 16 triệu đồng. Ông Trần Văn Thạnh, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco), cho biết từ đầu năm đến nay, Suleco đã đưa khoảng 400 lao động sang Nhật làm việc ở nhiều lĩnh vực, trong đó ngành cơ khí (sản xuất linh kiện ô tô) chiếm hơn 70% tổng số các đơn hàng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, đơn vị này sẽ tiếp tục đưa thêm 200 lao động sang Nhật làm việc. Cơ hội để sang Nhật làm việc chia đều cho lao động nam lẫn nữ với thời gian kéo dài trong vòng ba năm.

Do được đào tạo tay nghề bài bản, thái độ làm việc chuyên nghiệp nên lao động trở về từ Nhật được nhiều công ty Nhật tại Việt Nam tuyển dụng vào làm việc. Ảnh: P.ĐIỀN

Ông Thạnh khẳng định Suleco hiện là đơn vị đưa lao động sang Nhật thu phí thấp nhất cả nước. Cụ thể, ngoài tiền học tiếng và học nghề, người lao động chỉ cần đóng thêm 3.000 USD phí dự phòng phát sinh và 1.500 USD phí môi giới là có thể sang Nhật làm việc với mức lương 1.200 USD/tháng. “Ngoài các ngành cơ khí là chủ đạo, chúng tôi còn đưa lao động sang làm việc trong các ngành may (nệm xe hơi), nuôi bò sữa… Tuy nhiên, nhu cầu lao động trong các ngành này không nhiều lắm” - ông Thạnh nói.

Tập trung ở ngành xây dựng

Có phần dè dặt hơn, ông Đỗ Xuân Vui, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ hàng không Việt Nam (Airseco), nhìn nhận năm nay tình hình tiếp cận thị trường lao động tại các nước gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tuyển lao động bị cắt giảm. Riêng thị trường Nhật, từ đầu năm đến nay cũng chựng lại khiến Airseco chỉ đưa được 100 lao động sang làm việc. “Những đơn hàng của chúng tôi chủ yếu khai thác trong các lĩnh vực như hàn, chế biến thực phẩm đều có mức lương 1.200-1.500

USD/tháng. Các chi phí máy bay đi về đều do người sử dụng lao động đài thọ nên người lao động chỉ đóng phí môi giới khá thấp nhưng lại có mức lương rất cao” - ông Vui cho hay.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện một số công ty đang đẩy mạnh đưa lao động sang Nhật làm việc trong các ngành xây dựng. Công việc này theo đánh giá của tu nghiệp sinh đã từng sang Nhật làm việc là khá vất vả nhưng bù lại họ có thu nhập cao từ 1.400 USD/tháng. Đặc biệt, cơ hội xuất ngoại làm việc tại Nhật rất lý tưởng cho những ứng viên học ngành điều dưỡng, hộ lý. Hiện Bộ LĐ-TB&XH đang triển khai tiếp nhận hồ sơ của các ứng viên ngành điều dưỡng và hộ lý để đưa sang Nhật làm việc với mức lương 34-40 triệu đồng/tháng.

Tuyển nhiều lao động đi UAE Theo ông Đỗ Xuân Vui, hiện nhu cầu lao động tại UAE tăng khá cao. Bình quân một đợt Công ty Aiaseco tuyển dụng từ 100 lao động trở lên, chủ yếu làm việc trong ngành xây dựng với mức lương khoảng 350 USD/tháng. Thời gian làm việc kéo dài trong ba năm. Bên cạnh thị trường lao động phổ thông, các đơn vị xuất khẩu lao động còn đưa lao động đã qua đào tạo sang Singapore làm việc trong các ngành quản lý, điều hành các khu du dịch, khách sạn, bán hàng… với mức thu nhập khoảng 1.000 USD/tháng. Sang Úc làm việc, lương 4.500 USD Một số đơn vị đang thí điểm đưa lao động cấp cao sang Úc làm việc trong ngành công nghệ sinh học, mức thu nhập khoảng 4.500 USD/tháng, thời gian làm việc trong vòng ba năm. Đối tượng tuyển dụng là sinh viên, người đã đi làm tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học. Yêu cầu chung nhất là ứng viên phải có bằng IELTS 6.0.

PHONG ĐIỀN