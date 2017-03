Sang tên xe đúng hạn vẫn bị phạt (!?)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO (Đoàn Luật sư TP.HCM): Nên căn cứ theo hóa đơn bán hàng Theo Thông tư 06/2009 của Bộ Công an, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho, tặng, thừa kế xe, người mua hoặc nhận xe phải đến cơ quan đăng ký xe đang quản lý xe đó làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe. Chứng từ mua bán, cho, tặng thừa kế xe gồm có một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật; văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật; hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính. Như vậy, tùy từng trường hợp mà cơ quan đăng ký xe sẽ yêu cầu người sang tên xe phải có một trong các giấy tờ trên cho phù hợp. Đối với xe mà hai cá nhân mua bán với nhau thì phải dựa vào hợp đồng mua bán có công chứng. Đối với xe (không phân biệt cũ hay mới) do các cửa hàng bán hợp pháp thì phải có hóa đơn bán hàng chứ không thể là hợp đồng mua bán… Chính vì thế, hóa đơn bán hàng là chứng từ cần phải được cơ quan đăng ký xe xem xét đến khi giải quyết hồ sơ sang tên đối với loại xe này. Theo đó, thời hạn 30 ngày để làm thủ tục sang tên xe cần phải căn cứ theo hóa đơn bán hàng thì mới hợp lý. Bộ Công an cần hướng dẫn thống nhất để hạn chế những trường hợp mua xe cũ từ các cửa hàng bị phạt oan về lỗi chậm chuyển quyền sở hữu theo quy định. Dựa theo hóa đơn Trước đây, khi giải quyết hồ sơ sang tên xe của những người mua xe cũ ở các cửa hàng kinh doanh xe máy, tỉnh chỉ xử phạt lỗi chuyển quyền sở hữu trễ hạn căn cứ theo hóa đơn bán hàng. Nếu xử phạt căn cứ theo hợp đồng mua bán xe giữa chủ cũ với cửa hàng thì người mua xe cuối cùng phải chịu thiệt thòi. Thượng tá LÊ HOÀNG TIẾN, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Tiền Giang Chỉ nhắc nhở Từ trước đến nay CSGT Vĩnh Long chưa xử phạt những trường hợp mua xe cũ đi sang tên chuyển quyền trễ hạn. Chúng tôi chỉ tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc sang tên, chuyển quyền ngay sau khi mua xe để tránh mọi phiền phức về sau và người dân thực hiện khá tốt. Đại tá NGÔ VĂN PHIẾN, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Vĩnh Long HÙNG ANH ghi