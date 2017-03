Sang tên xe máy: Người bán không cần đến cơ quan công an

Ông HVT than phiền: “Tôi ngụ ở quận Tân Phú nên khi muốn bán xe cho người ở quận khác, tôi phải lặn lội đến quận khác, mất công quá!”.

Chúng tôi đã xác minh thông tin trên ở nhiều công an quận, huyện để làm rõ thực hư. Ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Trưởng Công an quận Tân Phú khẳng định: “Thực hiện đúng Thông tư 01 ngày 2-1-2007 của Bộ Công an, khi người dân nộp đủ hồ sơ (giấy chủ quyền, giấy mua bán xe, chứng từ nộp lệ phí trước bạ, bản sao CMND và hộ khẩu), chúng tôi giải quyết ngay việc sang tên xe và không hề yêu cầu người bán phải có mặt. Nếu phát hiện cán bộ làm sai quy định, người dân có thể phản ánh để chúng tôi xem xét, chấn chỉnh”. Tương tự, lãnh đạo công an các quận 6, 9, 10... cũng cho biết “không buộc người bán đi làm thủ tục sang tên xe”.

Tuy nhiên, riêng quận 2 thì lại làm không đúng quy định. Tại quận này, nếu người bán không đến quận thì hồ sơ của người mua sẽ không được giải quyết. Hỏi vì sao lại đòi hỏi như thế, một cán bộ phụ trách công tác sang tên xe quận 2 trả lời: “Chúng tôi cần xác định người bán xe chính là chủ sở hữu xe. Nếu bận, chủ xe cần làm giấy ủy quyền hợp lệ” (!?).

Như đã nêu ở trên, Thông tư 01 của Bộ Công an chỉ yêu cầu người mua nộp các giấy tờ đăng ký sang tên xe theo quy định và không hề buộc cả hai bên mua bán phải có mặt. Dù viện dẫn bất cứ lý do nào thì Công an quận 2 cũng đã làm sai quy định. Đề nghị lãnh đạo Công an quận 2 (và Công an TP.HCM) sớm xem xét lại vụ việc để có biện pháp khắc phục kịp thời, hạn chế việc gây phiền hà cho người mua bán xe.