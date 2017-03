Sao bộ GD&ĐT không đi đường thẳng, lại đi đường vòng!

Hiện Bộ GD&ĐT đang soạn thảo văn bản để báo cáo Chính phủ. Như vậy, những thắc mắc, băn khoăn của người dân về việc tăng giá sách giáo khoa mấy ngày qua đã rõ ngọn nguồn. Chỉ lạ là trong khi Bộ GD&ĐT chưa báo cáo thì từ Bắc chí Nam giá phát hành sách giáo khoa đã tăng lên khoảng 10%. Thực tế này cho thấy Nhà xuất bản giáo dục đã nhanh nhảu đi trước một bước nhằm thu được khoản lợi nhuận lớn trước khi có quyết định tăng giá chính thức.

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, việc tăng giá sách giáo khoa phải có các biện pháp đi kèm như phát không sách cho học sinh vùng khó khăn; nhà trường mua sách cho học trò mượn và phát phiếu giảm giá sách để không có trường hợp nào vì lý do tăng giá sách mà không mua sách được. Vấn đề đặt ra là nhà nước có nhất thiết cực công như thế hay không khi chủ trương tăng giá sách chỉ đem lại lợi lộc cho bản thân Nhà xuất bản giáo dục? Các biện pháp đi kèm nêu trên có khả thi hay không khi việc thực hiện thiếu tính khoa học và thực tế. Lấy gì bảo đảm tất cả học sinh vùng khó khăn được phát sách miễn phí? Các trường học trên cả nước có đủ thời giờ để mua sách và cho học sinh mượn sách?... Bộ GD&ĐT có tính được chi phí và công sức cho các biện pháp đi kèm đó hay không? Nếu không được, Bộ nên chọn giải pháp hợp lý, căn cơ hơn nhằm mục đích bảo đảm an sinh xã hội, giúp học sinh an tâm đến trường. Chẳng hạn, bộ này có thể trình Chính phủ trích ngân sách nhà nước để trợ giá cho sách giáo khoa thay vì tăng giá.

Đường thẳng đã có, sao Bộ GD&ĐT không đi mà lại chọn đường vòng?

NGUYỄN HƯNG (Quận 8)

Thông tin sách giáo khoa tăng giá đến với mọi người vào thời điểm mà nhiều mặt hàng thiết yếu đều tăng và Chính phủ đang nỗ lực kiềm chế lạm phát. Vậy mới đáng giận chứ!

Theo nhiều giám đốc nhà in, mức lợi nhuận của Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) hàng năm từ 60 tỷ đến 90 tỷ đồng. Nếu chịu đựng mức bù lỗ giá giấy tăng như năm nay (khoảng 65 tỷ đồng) thì NXBGD sẽ mất đi phần lãi chứ hoàn toàn không lỗ. Chưa kể NXBGD còn khoản lợi lớn từ việc in sách tham khảo. Chưa rõ thực hư thế nào nhưng giả sử năm nay có lỗ thì khoản thiệt này có thấm tháp gì so với các khoản lợi thu được từ những năm trước đó. Tại sao NXBGD không cố gắng giữ nguyên giá cũ để tạo được sự bình ổn nhất định, góp phần vào sự nghiệp giáo dục chung?

Đáng trách nhất là Bộ GD&ĐT, thay vì nghiêm trị “đứa con cưng” muốn làm gì thì làm lại “hợp tác” với đứa con ấy để tăng giá sách giáo khoa. Nếu bộ nào cũng chỉ biết cái lợi trước mắt thì đến bao giờ Chính phủ mới chống được lạm phát?

HUY TIẾN (huytienabc...@yahoo.com)