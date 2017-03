Sao cứ phải chờ hướng dẫn?

Vậy là kể từ nay, ông A, bà B... không còn phải than phiền UBND phường này, xã nọ đã từ chối chứng thực khiến họ gặp khó khăn khi muốn mua bán, tặng cho xe máy. Có vẻ như vướng mắc đã được kịp thời tháo gỡ nhưng điều đáng nói là mắc mứu trên không đáng xảy ra.

Trước đây, tuy pháp luật không quy định việc chứng thực giấy bán xe nhưng vì để phòng ngừa các trường hợp giao dịch xe gian, xe lấy cắp..., cơ quan công an đã buộc người dân phải ra phường chứng giấy này. Mà chứng gì thì không rõ, chứng thường trú hay chứng chữ ký đều được (!). Nhận thấy đó là đòi hỏi không có cơ sở pháp lý, Sở Tư pháp và sau nữa là UBND TP.HCM đã ra văn bản yêu cầu UBND các phường và công an các quận, huyện bãi bỏ “hủ tục” trên. Nay Thông tư 12 mới ban hành ngày 20-8-2008 của Bộ Công an quy định rõ: “Giấy bán xe phải có xác nhận của đơn vị công tác hoặc có chứng thực chữ ký”.

Điều 80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn đề do một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”. Như vậy, khi Thông tư 12 có hiệu lực, các hướng dẫn trái ngược trước đó đương nhiên bị hủy bỏ, không có giá trị để thi hành. Các UBND phường cứ căn cứ vào quy định mới để thực hiện chứ cần gì phải máy móc đợi Sở Tư pháp hướng dẫn.

Đến bao giờ “bệnh” chờ hướng dẫn mới được tự chữa dứt để người dân đỡ bị gây phiền hà?