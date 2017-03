Sao cứ ‘treo’ tai họa trên đầu dân?

Vụ cần cẩu sập đè trúng trường mầm non ở phường 11, quận 10 ngày 12-5 cho thấy tai nạn từ những chiếc cần cẩu khổng lồ ở các công trình xây dựng trong khu đô thị thật đáng báo động. Tại TP.HCM, chỉ cần đọc báo cũng có thể điểm qua một loạt vụ trong thời gian không xa, như vụ cần cẩu ở công trình nhà cao tầng đổ ập xuống một bệnh viện trên đường Trường Chinh (quận 12) vào cuối năm 2015, hay tay cẩu hàng trăm tấn rơi xuống đường ngay trung tâm quận 1 trước đó…

Trong các sự cố nói trên, thương vong không xảy ra hoàn toàn là nhờ may mắn chứ không phải do phương án ứng phó, ứng cứu tốt. Như vụ trường mầm non, nếu cần cẩu rơi trúng nơi có học sinh đang học thì biết bao gia đình rơi vào thương tâm.

Hiện nay các công trình nhà cao tầng ở TP.HCM được thi công rất nhiều và hầu như ở công trình nào cũng có cần cẩu, cần trục khổng lồ phục vụ thi công. Các công trình này hầu hết đều nằm ở những khu vực sầm uất, đông dân cư, không ít công trình nằm gần trường học, bệnh viện. Thế nhưng nhiều trường hợp không có phương án cảnh báo cho người lưu thông phía dưới hay khu vực lân cận.





Tủ bánh mì của một người dân bị cần cẩu đè sập ngày 12-5. ẢNH: HÀ PHƯỢNG

Những người dân bình thường như chúng tôi không thể biết được các cần cẩu, cần trục được thiết kế - vận hành thế nào, việc kiểm tra, cấp phép thi công ra sao. Chúng tôi chỉ thắc mắc rằng nếu các công trình xây dựng có cần cẩu, cần trục khổng lồ được kiểm tra, kiểm soát về mức độ an toàn thì tại sao sự cố vẫn xảy ra?

Nguyên nhân xảy ra các sự cố trong thời gian qua là do đâu? Theo tôi, trước hết là do phương án thi công không đảm bảo an toàn. Vụ cần cẩu sập vào trường mầm non, nhìn chiếc xe điều khiển cẩu lật nhào thấy rõ đơn vị thi công đã không tính toán đến chuyện lún sụt nền đất. Đó là sự cẩu thả, có thể tước đi mạng sống của không biết bao nhiêu người. Chưa kể, khi xảy ra sự cố, phương án ứng cứu, khắc phục hậu quả của đơn vị thi công cũng rất chậm chạp…

Nhà tôi nằm gần một công trình có cặp cần cẩu cao chót vót nên sau vụ cần cẩu sập đè vào trường mầm non ở quận 10, hai ngày nay cứ nhìn hai cái cần cẩu này là tôi lại lo. Sắp vào mùa mưa, có thể xảy ra giông lốc nên nguy cơ ngã, gãy cần cẩu có thể tái diễn nếu cơ quan chức năng không kiểm tra, kiểm soát mức độ an toàn ở các công trình. Xin đừng để hiểm họa cứ treo lơ lửng trên đầu người dân chúng tôi như thế!