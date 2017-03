Sao không bảo hiểm cho cây xanh?

Nghe nói TP.HCM có hơn 6.000 cây cổ thụ quý hiếm không thể chặt bỏ trong một sớm một chiều. Thế nên ngoại trừ những trường hợp Công ty Công viên cây xanh có lỗi khi không “khám, chữa bệnh định kỳ” cho cây để kịp thời đốn bỏ các cây đã bị mục gốc và phải có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát sinh, các trường hợp còn lại rất khó quy trách nhiệm cho công ty này. Nhưng còn sinh mạng con người vốn là tài sản quý nhất chẳng lẽ lại phó thác cho những hên xui, may rủi và nói theo đại diện của công ty là do gió hay do thiên tai?

Từ các băn khoăn này, tôi xin ủng hộ ý kiến nên “bảo hiểm cho cây xanh” như bài báo đã nêu. Khi có loại hình bảo hiểm này, nếu lỡ bị thiệt hại do thiên tai làm gãy, đổ cây xanh, người dân sẽ được giải quyết 100% thay vì trông chờ vào khoản hỗ trợ của công ty.

Bao giờ các cơ quan chức năng mới triển khai loại bảo hiểm này để mọi người đỡ phập phồng, thót tim với sự ngã, đổ của cây xanh do gió giông, mưa bão?