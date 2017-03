Sau 5 tháng 'bị giam', xe chở rác thải mới được giải cứu

Ngày 12-8, với sự áp giải của lực lượng chức năng, Công ty CP Môi trường Khánh Hòa đã đưa xe tải biển số 79C-067.97 chở rác thải nguy hại ra khỏi khu vực trụ sở thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương vẫn ngăn chặn, không cho xe này chở rác thải vào nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại của Công ty CP Môi trường Khánh Hòa đặt tại thôn Ninh Ích nên rác phải chở vào tỉnh Bình Dương để xử lý.



Xe chở rác thải nguy hại bị dân vây chặn hơn năm tháng tại trụ sở thôn Ninh Ích. Ảnh: TẤN LỘC

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, chiếc xe trên bị người dân địa phương tổ chức vây chặn, đưa về sân trụ sở thôn Ninh Ích khi đang chở rác thải nguy hại vào nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại để xử lý thử nghiệm vì người dân lo ngại môi trường khu vực sẽ ô nhiễm nặng hơn nếu nhà máy hoạt động.

Theo ông Nguyễn Quốc Chí, Chủ tịch UBND xã Ninh An, từ đó đến nay hằng ngày người dân địa phương cử người thay nhau canh giữ, không cho Công ty CP Môi trường Khánh Hòa đưa xe đi. Người dân đưa ra yêu cầu công ty phải cam kết đóng cửa nhà máy, dời đi nơi khác thì mới chịu thả xe.

Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, cho biết chính quyền, các cơ quan chức năng đã nhiều lần tiếp xúc, đối thoại, vận động người dân cho xe về nhà máy hoặc trở lại nơi tiếp nhận chất thải để đảm bảo an toàn vì trên xe có chứa chất thải nguy hại nhưng người dân vẫn không cho xe đi. Công an thị xã Ninh Hòa cũng đã nhiều lần điều cả lực lượng đến can thiệp nhưng cũng không giải phóng được xe.

Mặc dù UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc nhưng vẫn không có kết quả. Trao đổi với PV qua điện thoại vào tối 12-8, ông Hà Quang Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Môi trường Khánh Hòa, cho biết mặc dù xe đã được đưa đi nhưng người dân vẫn tiếp tục tập trung, treo băng rôn tại khu vực trụ sở thôn Ninh Ích, không cho nhà máy hoạt động.

Cũng theo ông Hòa, nhà máy trên được Bộ TN&MT cấp phép hoạt động từ ngày 31-5 nhưng đến nay vẫn chưa thể vận hành do bị người dân phản đối. Đây là nhà máy xử lý chất thải nguy hại đầu tiên ở tỉnh Khánh Hòa, có công suất xử lý 100 tấn rác/ngày, được xây dựng trên diện tích 6 ha với tổng vốn đầu tư 137 tỉ đồng. Lãnh đạo thị xã Ninh Hòa cho biết đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để giải quyết các ý kiến của người dân, tìm giải pháp đưa nhà máy vào hoạt động.

Trong khi đó, tiếp xúc với PV, nhiều người dân thôn Ninh Ích cho rằng nhà máy này xử lý chất thải độc hại nhưng lại xây dựng quá gần khu dân cư. Giữa năm 2015, khi vận hành thử nghiệm, nhà máy đã thải ra mùi khó chịu.

Người dân cho rằng họ lo lắng do thôn Ninh Ích đã có rất nhiều nguồn thải lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường như nghĩa địa của xã, bãi tập kết rác thải cho cả thị xã Ninh Hòa, bãi chứa nguyên liệu bã mía, hạt điều… Hiện môi trường khu vực đã bị ô nhiễm trầm trọng.

Cuối năm 2015, Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa đã khuyến cáo người dân không sử dụng nguồn nước ngầm ở khu vực này cho sinh hoạt.