Sau năm 2012 mới cấp hộ chiếu điện tử

“Từ nay đến hết năm 2012, Bộ Công an vẫn tiếp tục cấp hộ chiếu thông thường với lệ phí 200.000 đồng/hộ chiếu” - Đại tá Lê Xuân Viên (Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) đã khẳng định với báo chí như vậy vào sáng 2-3. Theo Đại tá Viên, Chính phủ đã cho phép Bộ Công an nghiên cứu, triển khai đề án sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2012 ngành công an mới sản xuất hộ chiếu điện tử đầu tiên để thử nghiệm và đánh giá hiệu quả bước đầu. Về lệ phí, hiện Bộ Công an và Bộ Tài chính đang nghiên cứu, tính toán mức giá phù hợp. Vì thế, con số 100 USD/hộ chiếu điện tử như lời đồn đại gần đây là không chính xác.

Lượng người làm hộ chiếu đã tăng lên bất thường. (Ảnh chụp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh sáng 2-3) Ảnh: THÁI HIẾU

Trong những ngày qua, do có tin đồn lệ phí cấp hộ chiếu sẽ tăng cao nên lượng hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tăng lên bất thường. Tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP.HCM (161 Nguyễn Du, quận 1), nếu bình thường tiếp nhận 450-500 hồ sơ/ngày thì nay tăng lên 800-900 hồ sơ/ngày; cá biệt ngày 28-2 đã tăng lên 1.200 hồ sơ. Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (254 Nguyễn Trãi, quận 1), trung bình mỗi ngày tiếp nhận 250-300 hồ sơ cấp đổi hộ chiếu thì nay tăng lên 500-550 trường hợp. Từ đó đã gây ra sự quá tải, mất trật tự tại khu vực tiếp dân, gây nhiều khó khăn cho cán bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

THÁI HIẾU