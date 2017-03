Sáu năm không xóa được chợ rau tự phát

Người dân ở hai phường này ngán ngẩm cho biết: Hằng ngày, khoảng 21 giờ là người ta lại mang rau đến tập kết tại chân cầu Trường Đai, kéo dài đến cầu vượt Tân Thới Hiệp (quốc lộ 1A). Càng về đêm, lượng người tập trung càng nhiều. Họ chiếm luôn tuyến đường TTH 7, Thiên Hương, Lê Thị Riêng, khu vực Metro... buôn bán ì xèo đến tận sáu giờ sáng hôm sau. Không những vậy, những người buôn bán còn thường xuyên phóng uế, tiểu tiện, xả rác bừa bãi khiến môi trường bị ô nhiễm nặng. Đôi khi họ còn đánh nhau làm huyên náo cả vùng, ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người sống trong khu vực.

Có mặt tại khu vực trên vào đêm 27-8, chúng tôi nhận thấy phản ánh của người dân hoàn toàn đúng. Do đông người buôn bán dưới dạ cầu vượt Tân Thới Hiệp nên chúng tôi di chuyển khá khó khăn. Quốc lộ 1A là tuyến giao thông chính nên xe cộ qua lại rất đông, mỗi lần đến khu vực này là tài xế lại nhấn còi inh ỏi... Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, những người buôn bán tập trung rất đông tại khu vực cầu Trường Đai, bên địa phận quận 12 và tiếp tục mua bán. Họ tràn ra lòng đường, đậu xe thành hàng trên cầu gây cản trở lưu thông. Mùi hôi thối của rau rác bị phân hủy bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng đến các hộ và Trường mẫu giáo Họa Mi 1 gần đó.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo hai phường Thới An và phường Tân Thới Hiệp cho rằng điểm trung chuyển rau tự phát này giống như chợ rau đầu mối. Hàng đêm, số xe tập kết ở đây lên tới 400-500 chiếc, trong đó có cả xe lôi, xe tải nhẹ nên ảnh hưởng rất nhiều đến giao thông, an ninh trật tự, môi trường... UBND hai phường đã nhiều lần chấn chỉnh tình trạng buôn bán tự phát nêu trên. Tuy nhiên, do sự phối hợp không thường xuyên, lực lượng lại quá mỏng nên điểm trung chuyển rau tự phát vẫn cứ tồn tại.

Ông Lê Tấn Tài, Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị quận 12, cho biết: “Do điểm trung chuyển rau hết sức phức tạp nên UBND quận chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị giải quyết dứt điểm.

Được biết, trước đây quận cũng đã phối hợp với địa phương xóa chợ rau tự phát này nhưng... bó tay. Liệu lần này họ có “chào thua”?