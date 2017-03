Say rượu chạy xe: Tịch thu cho chừa?

“Phải tịch thu xe để giảm tai nạn giao thông (TNGT)”, “Xử nghiêm cho sợ”... Nhiều bạn đọc đã đồng tình với kiến nghị tịch thu xe ô tô, xe máy khi người chạy xe say rượu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Tuy nhiên, cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng nên cân nhắc, nhất là đối với xe máy vì sẽ làm cho nhiều người mất phương tiện đi lại, mất “cần câu cơm”…

Mong giảm tai nạn giao thông

Đi ra đường thấy những người say xỉn chạy xe là tôi ghét vô cùng. Trước đó, một người say đã khiến gia đình tôi tan cửa nát nhà. Năm trước, trên đường đi làm về, chồng tôi bị một thanh niên say xỉn chạy xe tông chấn thương sọ não, liệt cả người. Vài tháng sau đó chồng tôi mất, để lại cho tôi hai đứa con còn nhỏ dại. Giờ thì đứa con đầu của tôi phải nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền trả nợ tiền chạy chữa cho ba nó khi còn sống.

Tôi nghĩ việc xử mạnh tay như tịch thu xe của người say xỉn đang chạy là điều cần thực hiện. Có xử mạnh tay như trên mới mong giảm bớt TNGT xảy ra.

ĐẶNG THỊ HƯỜNG, xã Mỹ Thạnh,

huyện Thủ Thừa, Long An

Phạt đúng xe chính chủ

Số người chết do TNGT đang tăng quá chừng, phần nhiều cũng do bia rượu mà ra. Mà giờ quán nhậu mọc lên nhiều, người ta khó mà kiểm soát. Vì vậy phải có biện pháp mạnh để răn đe, phòng ngừa. Tôi không phản đối kiến nghị về tịch thu xe của người tham gia giao thông khi say xỉn.

Ngoài ra, tôi kiến nghị thêm ngành công an cần tịch thu những xe chính chủ của người điểu khiển vi phạm. Đồng thời, các ngành chức năng cần xem lại cách xử phạt những quán bán rượu bia quá giờ theo quy định để phòng ngừa từ xa.

CSGT đang đo nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Ảnh: HTD

Đừng coi thường gia đình mình

Tôi ủng hộ tịch thu. Nói gì thì nói, say xỉn chạy xe không những gây hậu quả cho người khác mà ngay chính gia đình mình cũng rơi vào bi kịch. Tôi đã thấy trường hợp anh kia nhậu say về tông vào một người đi đường. Nạn nhân bị thương nhưng anh kia thì chấn thương sọ não rồi chết, để lại vợ với đứa con nhỏ. Gia đình từ đó suy sụp hẳn vì phải gánh nợ nần. Người vợ từ đó bệnh lên bệnh xuống, con cái nheo nhóc nhìn rất tội.

Mọi người cần phải nhìn vào chính bản thân, gia đình mình nữa để thấy rằng hậu quả của việc chạy xe khi say là rất lớn. Tịch thu cho chừa, cho mọi người sợ rồi ý thức hơn với hành vi của mình.

PHẠM VĂN TÚ, 40 Bà Huyện Thanh Quan,

quận 3, TP.HCM

Ảnh hưởng đến nồi cơm dân nghèo

Nếu xe cộ là phương tiện để người dân kiếm sống thì việc tịch thu sẽ làm cho gia đình họ mất nồi cơm. Khi bị tịch thu phương tiện, một gia đình có thể sẽ bị rơi vào cảnh nghèo khó. Các cơ quan chức năng đề xuất tịch thu phương tiện của người say xỉn vậy sao những cơ quan này không ngồi lại với nhau để tìm ra giải pháp hay hơn như hạn chế bán bia rượu, tuyên truyền hạn chế sử dụng bia rượu để không có người say xỉn lái xe.

ĐẶNG TẤT TRỊNH, ấp 6, Vĩnh Lộc A,

huyện Bình Chánh, TP.HCM

Tạm giữ xe cũng đủ sợ

Cả nhà tôi chỉ có một chiếc xe máy. Sáng chồng tôi chạy xe đưa hai đứa con đi học, về tôi lấy xe đi chợ, chiều tôi rước các con đi học về. Tối vợ chồng tôi đi cắt rau muống để khuya chạy ra chợ đầu mối bán. Nói tóm lại, chiếc xe là phương tiện rất quan trọng với cả gia đình tôi. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi chồng tôi có chạy xe gặp bạn bè và có dùng bia rượu. Nếu xui xẻo sau khi gặp bạn bè về mà bị công an thổi và tịch thu xe thì không biết gia đình tôi phải xoay xở ra sao. Người giàu thì mua một chiếc xe máy rất bình thường còn những người nghèo như chúng tôi là cả một vấn đề. Tôi nghĩ không nên áp dụng việc tịch thu xe. Chỉ cần tạm giữ xe một tuần là người ta cũng sợ rồi.

CHÂU THANH HIỀN, 316/7 quốc lộ 1A,

phường Thạnh Xuân, TP.HCM

Gây tranh chấp khi đó là xe mượn

Trong trường hợp xe đi mượn, việc tịch thu phương tiện sẽ gây rắc rối. Nếu người mượn không có khả năng đền thì sẽ phát sinh thêm những tranh chấp này nọ. Mặt khác, nếu CSGT, thanh tra giao thông không làm nghiêm thì dễ tạo ra môi trường để hối lộ, xin xỏ bỏ qua. Tôi nghĩ các cơ quan chức năng cần xem xét kỹ.

NGUYỄN VĂN THỊNH, 45/23 Thống Nhất,

quận Gò Vấp, TP.HCM