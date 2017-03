Say rượu leo lên đỉnh cột điện cao thế… ngủ

Ông C nằm trên chóp đỉnh cột điện cao thế 220KV

Vào lúc 18 giờ chiều 4/6, người đàn ông có tên là C (khoảng 45 tuổi) đi chăn vịt ở cánh đồng Khoa Đà (xã Hưng Tây). Do trước đó ông C đã uống khá nhiều rượu, mất kiểm soát hành vi nên ông này đã cao hứng leo lên cột điện cao thế để ngủ.

Người thân leo lên cột điện tìm cách giải cứu ông C

Khi phát hiện ông C nằm trên đỉnh cột điện cao thế, người thân đã đến thuyết phục ông C xuống nhưng không được. Sợ ông C có thể bị ngã hoặc điện giật nên con, cháu ông C đã quyết định leo lên cột điện thuyết phục, đưa ông xuống.

Người dân xã Hưng Tây thót tim khi chứng kiến ông C leo lên cột điện cao thế ngủ.

Một số người leo lên được 1/2 cột điện thấy choáng nên đã… xuống. Chỉ còn con ông C leo lên thuyết phục ông xuống và phải đến 19h cùng ngày ông C mới tự mình tụt xuống không cần người khác giúp đỡ.

Được biết, khi ông C leo lên, cột điện cao thế này vẫn có điện.