Sẽ bổ sung nắp hố ga

Gửi văn bản đến báo, ông Nguyễn Tương Minh, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết: Tuyến đường trên do Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (Khu 3) là chủ đầu tư, đưa vào hoạt động năm 2011. Hiện nay, các hạng mục của tuyến đường chưa được phân cấp cho các đơn vị quản lý nên hệ thống thoát nước trên tuyến đường tạm thời do Khu 3 quản lý. UBND quận đã đề nghị Khu 3 chỉ đạo các đơn vị tiến hành các biện pháp cảnh báo và bổ sung nắp hố ga để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

VÕ HÀ