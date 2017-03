Sẽ điều tra tội hiếp dâm khi có cơ sở

Ngày 30-7, một người tên Q. dụ dỗ con ông về nhà chơi rồi hiếp dâm cháu, đồng thời giữ cháu ở lại qua đêm để tiếp tục hiếp dâm nhiều lần. Gia đình đã làm đơn tố giác cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau đó Q. không bị xử lý gì vì cơ quan công an cho rằng: “Qua xác minh, Q. có giao cấu với con ông Tùng. Lúc giao cấu con ông Tùng chưa đủ 16 tuổi, Q. chưa đủ 18 tuổi, quá trình giao cấu có sự đồng ý của con ông Tùng. Do đó hành vi giao cấu của Q. chưa đủ cơ sở để cấu thành tội giao cấu với trẻ em”.

Ngay sau đó, ông Tùng tiếp tục làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự về tội hiếp dâm vì cho rằng con gái ông bị bệnh tâm thần, Q. đã lợi dụng việc này để quan hệ với con ông. Thế nhưng đến nay đơn này của ông vẫn chưa thấy cơ quan chức năng trả lời.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hà Tiến Dũng - Phó Trưởng Công an phường Thạnh Hòa cho biết thông báo không xử lý hình sự Q. mà phường giao cho ông Tùng là do Công an quận Thốt Nốt chỉ đạo làm nên có việc gì thì báo liên hệ với nơi này để nắm thông tin. Mặt khác, theo ông Dũng, khi lấy lời khai gia đình ông Tùng không cung cấp thông tin hay hồ sơ việc con gái đang điều trị bệnh tâm thần. Hôm lấy lời khai ban đầu, ông không trực tiếp thụ lý nên gia đình có nói đã cung cấp hồ sơ hay không thì ông không biết. Nếu thực sự có hồ sơ thì công an quận sẽ trả lời.

Chúng tôi liên hệ với ông Đoàn Quốc Trí - Phó Trưởng Công an quận Thốt Nốt, ông chia sẻ: Công an phường báo lên là có đơn thưa chuyện con ông Tùng bị hiếp dâm nên quận đã chỉ đạo xác minh và thấy hai bên quan hệ có sự đồng tình. Cô gái đã trên 13 tuổi và anh này chưa thành niên nên theo luật quy định không cấu thành tội phạm. Từ đó cơ quan công an cũng đã chỉ đạo công an phường trả lời cho ông Tùng biết. Quá trình xử lý, cán bộ chức năng không thông báo là con gái ông Tùng đang điều trị bệnh tâm thần. Hiện nay với đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và hồ sơ điều trị bệnh tâm thần do phía ông Tùng cung cấp, cơ quan công an sẽ trao đổi với VKS để quyết định có cần đưa con ông Tùng đi giám định hay không. Sau khi có kết quả thì sẽ xử lý theo quy định.

N.NAM