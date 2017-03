Sẽ khởi tố vụ án đập phá cửa kính nhà dân

Ngày 23-4, bà Ngô Thị Ngọc Tâm đã vô cớ đập phá cửa kính nhà bà. Khi sự việc xảy ra, bà trình báo ngay cho công an phường, công an quận nhưng đến nay đã hai tháng vẫn không thấy công an xử lý.

Trong khi đó, hằng đêm gia đình bà Tâm vẫn tổ chức nhậu nhẹt, ca hát gây ồn ào đến tận khuya. Khi bà có ý kiến thì bị chửi bới, hăm dọa. Ngày 23-6, lúc gia đình bà đang ngủ thì có hai thanh niên không rõ lai lịch dùng ổ khóa khóa trái bên ngoài cửa trước và cửa sau làm phía bà sống trong tình trạng bất ổn...

Trung úy Hồ Ngọc, điều tra viên Đội Điều tra trật tự xã hội Công an quận Phú Nhuận, cho biết hiện công an quận đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án và khởi tố những bị can liên quan đến vụ đập phá này. Chậm nhất trong tuần này thì công an sẽ khởi tố vụ án.

Còn vụ khóa trái cửa thì công an quận đã hướng dẫn bà Loan về nộp đơn tại công an phường. Khi đó công an phường sẽ lập hồ sơ ban đầu để chuyển lên công an quận điều tra.

MINH QUÝ