Sẽ kiện Công ty Trãi Thiên ra tòa

Ngay trong ngày 25-5, thuyền viên các tàu Trãi Thiên-68, Trãi Thiên-86, Đồng Tháp-18 đã có đơn gửi Hội Người đi biển Việt Nam, phản ánh họ cũng đang bị nợ lương và nhiều khoản khác. Thống kê sơ bộ, hiện Công ty Trãi Thiên đang nợ thuyền viên của bốn con tàu hơn 6 tỉ đồng tiền lương.

Ông Nguyễn Tấn Sơn, thuyền trưởng tàu Đồng Tháp-18 đang neo đậu tại Cảng Phú Xuân (Nhà Bè, TP.HCM), phản ánh: “Từ tháng 11-2010 đến nay, chúng tôi không được công ty trả lương. Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Trãi Thiên nhưng ông không nghe máy”. Các tàu Trãi Thiên-68, Trãi Thiên-86 cũng chung tình cảnh tương tự. Được biết, bốn con tàu này do hai công ty Trúc Lan và Tân Phú (công ty con của Trãi Thiên) thuê của Công ty Cho thuê tài chính 2 (ALC II), sau đó cho Công ty Trãi Thiên thuê lại.

Tại buổi làm việc với ALC II (chủ tàu) sáng 26-5, ông Lê Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Người đi biển Việt Nam, tiếp tục yêu cầu ALC II nhanh chóng cung cấp dầu DO và các nhu yếu phẩm cần thiết cho thuyền viên để bảo đảm hoạt động của các tàu. Cũng theo ông Tuấn, ngày 24-5, Hội Người đi biển Việt Nam đã gửi thư mời dự họp đến trụ sở Công ty Trãi Thiên (251-253 Khuông Việt, quận Tân Phú, TP.HCM) nhưng không có người ký nhận. “Chúng tôi đã chuẩn bị kiện ra tòa, yêu cầu được giữ tàu đến khi Công ty Trãi Thiên giải quyết xong các khoản nợ cho thuyền viên” - ông Tuấn nói thêm.

Ông Hoàng Ngọc Tiến, Tổng Giám đốc ALC II, cho rằng ALC II cho Công ty Tân Phú thuê tàu trần, không ký hợp đồng lao động với các thuyền viên. Do đó, giải quyết tiền nợ lương cho thuyền viên là trách nhiệm của công ty Trãi Thiên và Tân Phú. Ngày 21-5, ALC II đã làm việc với ông Nguyễn Văn Vân, Giám đốc Công ty Tân Phú và đại diện cơ quan công an. Ông Vân hứa ngày 25-5 sẽ thanh toán toàn bộ lương cho thuyền viên trước khi giao tàu. Nhưng đến nay ông Vân đã bỏ xuống miền Tây với lý do bị ốm.

“Công ty Trãi Thiên vẫn chưa tuyên bố phá sản nên họ phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ liên quan. Chúng tôi đã có văn bản gửi Bộ Công an, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng NN&PTNT xin ý kiến về vấn đề này. Trước mắt, ALC II sẽ cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết và dầu DO để lai dắt bốn chiếc tàu nói trên về nơi neo đậu an toàn” - ông Tiến nói thêm.

