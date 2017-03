Sẽ phục hồi điều tra nếu xác định được nghi can

Sau khi xảy ra sự việc ông đã trình báo công an nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết khiến cho gia đình ông không an tâm. Ông đề nghị cơ quan công an mau chóng điều tra ra thủ phạm để xử lý đồng thời bồi thường thiệt hại cho gia đình.

Thượng tá Phạm Văn Sế, Phó Trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Đam Rông, cho biết: Theo kết quả điều tra xác định ngày 20-7-2014, vườn cà phê nhà ông Sáu bị chặt 12 cây cà phê Robusta và 26 cây cà phê Catimo nhưng chưa rõ đối tượng. Kết luận giám định tài sản xác định giá trị thiệt hại là hơn 3 triệu đồng.

Ông Sáu tố giác ông LD chặt nhưng chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ. Ngoài ra, vị trí số cà phê bị chặt là dọc theo đường mòn đi rẫy của bà con đồng bào K’Ho, cành cà phê vươn ra ngoài đường nên việc đi lại thường làm gẫy cành cà phê nhà ông.

Đam Rông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hủy hoại tài sản và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định. Sau khi hết thời hạn điều tra không xác định được bị can gây án công an huyện đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. Khi nào có căn cứ xác định được người phạm tội Cơ quan CSĐT Công an huyện Đam Rông sẽ phục hồi điều tra theo quy định.