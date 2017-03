Sẽ trả lại hồ sơ và lệ phí dự thi

Tháng 5-2008, anh Nguyễn Văn Phương (thị xã Tân An, tỉnh Long An) nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp Anh văn văn bằng hai do Trường đại học Đà Lạt mở tại Đại học Kinh tế-Công nghiệp Long An.

Khi nộp hồ sơ, người đăng ký còn phải đóng lệ phí dự thi cho trường với mức 200.000 đồng/người. Đầu tháng 8, anh Phương và nhiều học viên khác được Trường đại học Kinh tế-Công nghiệp Long An cho biết do chưa thể mở lớp nên ai muốn nhận lại hồ sơ thì làm đơn, nhà trường sẽ hoàn trả hồ sơ và lệ phí dự thi. Theo đó, anh Phương cùng bốn người bạn đã làm đơn xin nhận lại hồ sơ và lệ phí. Thế nhưng nhà trường đã không cho anh rút lại hồ sơ, viện lẽ đã nhận đủ số học viên để mở lớp. Vì sao lại có cách xử lý bất nhất như thế? Ông Bùi Văn Sơm - Trưởng khoa Liên kết đào tạo và giáo dục thường xuyên (Đại học Kinh tế-Công nghiệp Long An) cho biết: Có thể anh Phương đã hiểu sai ý của ông khi nghe phổ biến thủ tục rút hồ sơ. Lúc ấy ông có nói rằng ông chỉ là một cán bộ của trường. Khi lớp đã đủ số lượng đăng ký mà có người xin rút thì ông không tự quyết định được. Ông còn phải hỏi ý kiến của lãnh đạo nhà trường, đồng thời tham khảo Đại học Đà Lạt bởi đây là lớp học của Đại học Đà Lạt liên kết mở tại Long An, bằng tốt nghiệp sẽ do Đại học Đà Lạt cấp. Ông Sơm hứa, nếu anh Phương và các bạn vẫn có nguyện vọng rút lại hồ sơ, nhà trường sẽ giải quyết sớm và thỏa đáng. NGUYÊN THI ghi