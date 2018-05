Sẽ xử lý khách du lịch mặc áo ‘lưỡi bò’ ra sao?

Ngày 15-5, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, đã trả lời về vụ việc du khách Trung Quốc (TQ) mặc áo in hình đường “lưỡi bò” tại sân bay Cam Ranh.



Kinh nghiệm cho các tỉnh

Cụ thể, theo Tổng Cục trưởng, sau khi xảy ra vụ việc trên, Tổng cục Du lịch đã có văn bản gửi cho UBND tỉnh Khánh Hòa. Trong tuần tới Tổng cục Du lịch sẽ tham mưu cho Bộ VH-TT&DL có một văn bản gửi chung cho các địa phương để chỉ đạo và quản lý về vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Tuấn thông tin thêm: Việt Nam (VN) hoan nghênh khách du lịch TQ và tất cả quốc gia đến VN. Tuy nhiên, khách đến VN phải tuân thủ mọi quy định pháp luật của VN.



Đoàn khách Trung Quốc mặc áo thun có in hình bản đồ Trung Quốc và đường “lưỡi bò” (dấu chéo là do cộng đồng mạng Việt Nam đánh dấu). Ảnh: INTERNET

“Các địa phương phải chỉ đạo các công ty lữ hành quốc tế đưa khách vào VN và các công ty lữ hành của VN đón khách TQ, quốc tế vào VN tuân thủ những quy định” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Rút kinh nghiệm từ câu chuyện của Khánh Hòa, ông Tuấn cho rằng các địa phương khác phải quan tâm, quản lý ngay từ khi khách đi vào cửa khẩu và không để câu chuyện này tiếp tục tái diễn.

Theo đại diện Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh, khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh tối 13-5, đoàn khách TQ mặc áo bên ngoài che khuất áo thun bên trong nên không bị phát hiện. Tất cả giấy tờ của đoàn khách này đều hợp lệ nên được giải quyết cho nhập cảnh, cho qua khu vực an ninh. Sau đó, khi ra sảnh sân bay để chuẩn bị lên xe về TP Nha Trang, nhiều người trong đoàn khách này mới cởi bỏ áo khoác, để lộ áo thun có in bản đồ TQ kèm hình đường "lưỡi bò". Ngay sau đó các lực lượng chức năng sân bay Cam Ranh phát hiện, yêu cầu công ty tổ chức tour du lịch buộc những người khách này không được mặc áo trên.

Sẽ theo dõi chặt chẽ hơn

Cũng trong ngày 15-5, lãnh đạo Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) cho hay đã báo cáo, xin ý kiến Bộ Công an để xử lý theo đúng quy định của pháp luật VN việc đoàn khách du lịch TQ mặc áo có in bản đồ nước này kèm hình đường “lưỡi bò”.

Đơn vị này cũng thông tin: Sau vụ việc trên sẽ tăng cường phối hợp với bộ phận an ninh để theo dõi chặt chẽ, xử lý kịp thời hơn, ngăn chặn các trường hợp tương tự đối với khách nước ngoài khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh.

Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng cho biết đã giao Văn phòng UBND tỉnh dự thảo văn bản để lãnh đạo tỉnh chỉ đạo xử lý vụ việc trên. “Đây là vụ việc xảy ra lần đầu tiên ở Khánh Hòa. UBND tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì, cùng các ngành chức năng xem xét cụ thể vụ việc, bàn hướng xử lý, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời các vụ tương tự nếu tiếp tục xảy ra. Đây là vụ việc liên quan vấn đề chủ quyền nên tỉnh đang chờ các ngành đề xuất để xử lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật” - ông Hải nói.