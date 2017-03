Sẽ xử lý trưởng, phó công an xã

Năm 2004, cháu P. (11 tuổi) được cha mẹ gửi ở nhà ngoại. Ngay tối đầu tiên, cháu đã bị người cậu họ hiếp dâm. Sau khi báo phát hành, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt giam bị can.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản cho biết chưa đủ cơ sở kết luận ông Vũ Xuân Chãi (trưởng công an xã) và ông Nguyễn Văn Lý (phó công an xã) biết rõ vụ án mà không báo cáo. Tuy nhiên, hai ông này đã không nắm chắc tình hình, không kịp thời phát hiện vụ hiếp dâm. Bên cạnh việc xem xét, xử lý ông Chãi theo quy định của ngành, Công an tỉnh còn đề nghị UBND xã Gia Tân 1 kiểm điểm, xử lý ông Lý.