Trong công ty K.T của Kim Thư, chẳng ai lạ gì độ "dê" nổi tiếng của tay giám đốc. Giám đốc của cô là một ông già hơn 50 tuổi, trán dô bụng phệ, thế nhưng lúc nào cũng bắt lớp nhân viên dưới cấp bằng tuổi con cháu mình gọi là anh. Chưa kể sếp luôn lợi dụng cơ hội để đụng chạm, sờ mó "chỗ hiểm" của nhân viên nữ.

Công ty của Thư thuê mặt bằng ở Hoàng Mai, diện tích khá chật chội nên chỉ có một WC chung cho cả nam và nữ. Có hôm, sau bữa ăn trưa Thư đi rửa tay trong nhà vệ sinh thì bỗng dưng sếp xuất hiện hỏi han công việc, động viên, khích lệ cô làm việc. Rồi bất thình lình tay sếp đặt nhẹ vào eo cô, miết chặt nơi sống lưng, từ từ trượt xuống và dừng lại trên cặp mông căng tròn của Thư. Quá bất ngờ và tức giận, cô đẩy mạnh tay sếp và bỏ ra ngoài. Vì không muốn làm to chuyện, Thư đã im lặng mà không kể ầm ỹ cho nhiều người biết.



Lại có lần, giữa bao nhiêu nhân viên mà ông vẫn thản nhiên bẹo má, buông lời ỡm ờ với cô thư kí trẻ. Đồng nghiệp trong cơ quan vẫn thường rỉ tai nhau: "Ai muốn ở yên "ngon lành" trong công ty thì cứ chiều anh K. (tức giám đốc), không thì chỉ có thiệt." Nếu không vì thời buổi này tìm việc khó khăn, thu nhập ở công ty này lại khá thì Kim Thư đã bỏ quách cái công ty với ông sếp già còn "mất nết" này.





Thu Hiền (24 tuổi, Hà Nội) cũng là một trong số những nạn nhân vớ phải ông sếp dê kinh điển. Hiền vừa mới chân ướt chân ráo ra trường, đang long đong tìm việc. Với lợi thế về nhan sắc và giao tiếp, Hiền may mắn được tuyển vào phòng kinh doanh của một công ty tổ chức sự kiện (Mỹ Đình). Sau khi giới thiệu với cả phòng, cô được dẫn tới ra mắt sếp và nhận vô số lời "khen" hãi hùng từ sếp:“Trông em ngon phải biết. Già như anh còn thấy thèm, huống hồ mấy anh trẻ hơn”, kèm theo đó là ánh mắt la liếm từ đầu tới chân. Nói xong câu đó sếp cười hô hố, cô nhân viên mới được phen lạnh hết gáy.



Ngay tuần làm việc đầu tiên, cô đã được "nếm mùi" dê của sếp khi trưởng phòng nhờ mang tài liệu lên cho ông duyệt và ký. Vừa bước vào phòng, cô đã được sếp tiếp đón bằng cái nhìn xuyên thấu da thịt từ đầu tới chân. Thấy cô bé xinh xắn, đầy vẻ trẻ trung sếp vội vàng chạy ra vòng tay đỡ lấy chồng tài liệu từ tay Hiền. Trong lúc vòng tay đỡ tài liệu, bàn tay của sếp chạm ngay "gò bồng đảo" khiến Hiền đỏ sượng mặt, nhưng vì là người mới nên cô không dám ho he gì mà chỉ cúi gằm mặt, lấy cớ ra ngoài ngay.





Lần thứ hai thì sếp mạnh tay hơn. Vừa lại bàn làm việc đưa tài liệu, Hiền đã bị sếp kéo mạnh vào lòng, rồi hắn ta cuống cuồng hôn lấy, hôn để lên má, lên cổ cô. Quá sợ hãi, Hiền vùng dậy chạy thục mạng khỏi tên yêu râu xanh, mặc kệ đống giấy tờ rơi vãi trên sàn nhà. Ngày hôm sau, Hiền đành "chạy mất dép", không thèm lên công ty lấy hồ sơ về nữa và kết thúc luôn công việc ở công ty này.



Tuy nhiên, không phải ai cũng vượt qua được sự cám dỗ cơ thể của những ông sếp luôn dở trò. Không ít chị em vì nghe lời ngon ngọt dỗ dành của sếp mà lỡ "sa chân dính lầy". Điển hình là trường hợp của H.P, nhân viên phòng nhân sự ở công ty Nh.M. Là công ty tư nhân mới thành lập, lại thiếu nhân sự nên ngoài công việc chính, cô phải kham thêm việc của các bộ phận khác. Ban ngày không đủ thời gian làm việc, cô tranh thủ làm cả buổi tối ở công ty.



Một buổi tối đang mải miết với công việc, P. hú vía khi sếp từ phía sau xuất hiện ôm chặt lấy người cô thì thào: "Mệt lắm không em?". Chưa kịp để P. phản ứng gì, sếp đã đưa tay lên mơn trớn người cô và thầm thì: “Tối nay ở lại đây với anh nhé! Anh sẽ cân nhắc đề bạt em lên vị trí phó phòng”.Đáng lẽ phải đẩy tên sếp dê ra, thì P lại nhớ đến chuyện cãi nhau với chồng bấy lâu nay. Hơn nữa, nghĩ tới vị trí phó phòng mơ ước, cô nhắm mắt "làm liều" để sếp tự do khám phá cơ thể mình. Xong việc, sếp hứa sẽ giữ lời còn P cũng cố gắng chôn chặt "kỷ niệm hãi hùng" ấy. Lần thứ hai thì sếp mạnh tay hơn. Vừa lại bàn làm việc đưa tài liệu, Hiền đã bị sếp kéo mạnh vào lòng, rồi hắn ta cuống cuồng hôn lấy, hôn để lên má, lên cổ cô. Quá sợ hãi, Hiền vùng dậy chạy thục mạng khỏi tên yêu râu xanh, mặc kệ đống giấy tờ rơi vãi trên sàn nhà. Ngày hôm sau, Hiền đành "chạy mất dép", không thèm lên công ty lấy hồ sơ về nữa và kết thúc luôn công việc ở công ty này.Tuy nhiên, không phải ai cũng vượt qua được sự cám dỗ cơ thể của những ông sếp luôn dở trò. Không ít chị em vì nghe lời ngon ngọt dỗ dành của sếp mà lỡ "sa chân dính lầy". Điển hình là trường hợp của H.P, nhân viên phòng nhân sự ở công ty Nh.M. Là công ty tư nhân mới thành lập, lại thiếu nhân sự nên ngoài công việc chính, cô phải kham thêm việc của các bộ phận khác. Ban ngày không đủ thời gian làm việc, cô tranh thủ làm cả buổi tối ở công ty.Một buổi tối đang mải miết với công việc, P. hú vía khi sếp từ phía sau xuất hiện ôm chặt lấy người cô thì thào: "Mệt lắm không em?". Chưa kịp để P. phản ứng gì, sếp đã đưa tay lên mơn trớn người cô và thầm thì: “Tối nay ở lại đây với anh nhé! Anh sẽ cân nhắc đề bạt em lên vị trí phó phòng”.Đáng lẽ phải đẩy tên sếp dê ra, thì P lại nhớ đến chuyện cãi nhau với chồng bấy lâu nay. Hơn nữa, nghĩ tới vị trí phó phòng mơ ước, cô nhắm mắt "làm liều" để sếp tự do khám phá cơ thể mình. Xong việc, sếp hứa sẽ giữ lời còn P cũng cố gắng chôn chặt "kỷ niệm hãi hùng" ấy.

Tuy nhiên, sau cái đêm "đổi chác" đó, cô chẳng thấy sếp đả động gì tới việc thăng chức cho mình. Mỗi lần chạm mặt, sếp chỉ lạnh lùng bàn chuyện công việc. Biết là đã bị ăn "quả lừa", P ngậm đắng xin chuyển công ty mà trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu chồng cô biết được vợ mình từng "lên giường" với sếp thì hạnh phúc gia đình cô coi như vỡ vụn.



Bị sếp đụng chạm hoặc cố tình dở trò là điều ám ảnh, cực hình với các nhân viên nữ. Sếp càng cuồng nhiệt, chị em càng sợ hãi mà không biết phải làm thế nào để đối phó. Cứ phập phồng lo sợ thì kết quả công việc không tốt, sớm muộn thế nào cũng bị cho thôi việc. Né tránh sếp thì khó, nghỉ việc cũng đâu phải là giải pháp tốt, mặc kệ lơ đi không quan tâm lại bị mang tiếng "có tình ý với sếp". Quả là trăm đường khó đối với các chị em công sở, lỡ đen đủi "lọt vào tầm ngắm" của sếp cầm tinh con dê.

Nguồn: Afamily