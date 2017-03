Siêu thị Big C Huế, Đà Nẵng cũng có cân bói toán

Cân bói toán vi tính tại Siêu thị Big C Đà Nẵng. Ảnh: M.PHƯƠNG

Năm 2004, Big C Đồng Nai có ký hợp đồng cho phép ông Đặng Văn Tỏa đặt máy “cân, đo chiều cao, đo huyết áp” tại siêu thị này. Nhưng trên thực tế, máy của ông Tỏa còn có chức năng bói toán như trên và Báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết phản ánh dạng kinh doanh có tính chất mê tín dị đoan này. Sau đó, Big C Đồng Nai đã chấn chỉnh. Nay từ phát hiện của ông Tỏa, chúng tôi ghi nhận loại cân vi tính bói toán lại đang tồn tại ở Big C Đà Nẵng và Huế.

MAI PHƯƠNG