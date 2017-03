Sợ... bác sĩ!

Chẳng là trên người tôi xuất hiện một vài mụn đỏ gây ngứa làm mất ngủ nhiều đêm. Tôi đến BV 30-4 để khám bệnh. Nhìn qua các mụn đỏ, bác sĩ phán ngay rằng tôi bị thủy đậu và yêu cầu tôi nhập viện điều trị. Theo bác sĩ, bệnh của tôi không nguy hiểm nhưng sẽ lây cho người tiếp xúc nên buộc tôi phải cách ly. Tôi xin được tự cách ly tại nhà. Sau một ngày uống thuốc, trên người tôi bắt đầu xuất hiện nhiều mụn nước. Do đã được bác sĩ trấn an trước là mụn thủy đậu sẽ ra khắp người nên tôi cũng an tâm.

Đến ngày tái khám, bác sĩ nhìn tôi hốt hoảng. Cả y tá trực cũng phải thảng thốt hét lên: “Trời ơi ghê quá, thủy đậu đâu có như vậy!”. Mà đúng là lúc ấy trông tôi kinh dị đến mức tôi còn không dám soi gương. Sau đó, bác sĩ phê vào bệnh án của tôi là “dị ứng” nhưng không nói rõ dị ứng gì. Bức xúc trước sự mập mờ này, tôi yêu cầu bác sĩ nói chính xác bệnh tình của tôi chứ đừng lúc thì nói này khi thì nói khác. Bối rối trước thái độ gay gắt của tôi, bác sĩ giải thích rằng tôi bị bệnh “dị ứng đè lên thủy đậu” (?!).

Tôi phải sang một bệnh viện khác để khám lại. Tại đây, bác sĩ cho biết tôi không hề bị thủy đậu. Do uống nhầm thuốc nên tôi mới bị mụn đỏ toàn thân. Giờ nhìn thấy những vết thâm sẹo để lại, tôi bỗng rùng mình khi nghĩ đến bác sĩ.

TRẦN THỊ LINH GIANG (246 Bạch Đằng, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM)