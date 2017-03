Số CMND được in bằng máy tính

(PL)- Ngày 3-11, tin từ Công an TP.HCM cho biết kể từ ngày 31-10, Công an TP.HCM triển khai việc in số CMND bằng máy vi tính (mực màu đen) tại các đơn vị cấp CMND trên địa bàn TP.

Các giấy CMND đã cấp trước thời điểm đó đóng số CMND màu đỏ còn thời hạn vẫn được tiếp tục sử dụng. Theo Công an TP.HCM, việc thay đổi này là nhằm thực hiện việc cải tiến in, cấp và kiểm tra giấy CMND nhằm tạo thuận tiện cho người dân. Được biết, việc này cũng đồng thời được triển khai ở nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. AX