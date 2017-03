Số ngày nghỉ phép trong năm

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU trả lời: Đúng. Theo các điều 74, 75 Bộ luật Lao động, người lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo quy định sau đây: 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và đối với người dưới 18 tuổi; 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt. Số ngày nghỉ hằng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động, cứ năm năm được nghỉ thêm một ngày.

Giấy tờ dành cho khách lưu trú

Trường hợp có hai người khách trong nước đến thuê phòng nhưng chỉ có một người có giấy tờ tùy thân, người còn lại chỉ được người đi cùng bảo lãnh thì khách sạn chúng tôi có thể cho họ thuê phòng hay không?

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU trả lời: Theo điểm e khoản 2 Điều 6 Thông tư 33 ngày 5-10-2010 của Bộ Công an, người đến lưu trú có trách nhiệm xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: CMND, hộ chiếu, các loại giấy tờ có dán ảnh do các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp; giấy xác nhận cử đi công tác của cơ quan, tổ chức; xác nhận của cơ quan đến liên hệ công tác; xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. Trường hợp khách đến lưu trú không có các loại giấy tờ trên thì khi cho khách vào lưu trú, chủ cơ sở phải thông báo ngay cho công an cấp xã.

Như vậy, trong trường hợp khách đến khách sạn bạn lưu trú mà không có các loại giấy tờ nêu trên thì khách sạn của bạn vẫn có quyền cho khách thuê phòng nhưng bạn phải báo ngay cho công an cấp xã theo quy định nêu trên.

