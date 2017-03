Sở Ngoại vụ TP.HCM sẽ sớm chứng nhận lãnh sự

Muốn được chứng nhận lãnh sự để hoàn tất hồ sơ sang Thụy Sĩ đăng ký kết hôn nhưng bà Lê Trần Hồng Nhung (phường 13, quận 8, TP.HCM) chưa được Sở Ngoại vụ TP.HCM chứng nhận lãnh sự với lý do công an phường chưa đăng ký với Sở mẫu chữ ký và mẫu con dấu.

Đại tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM, cho biết: Theo quy định của Bộ Công an, việc cung cấp mẫu con dấu và mẫu chữ ký trong ngành thuộc thẩm quyền của các cơ quan khoa học hình sự thuộc công an cấp tỉnh hoặc Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra. Do vậy, công an phường không thể đáp ứng đề nghị của Sở Ngoại vụ. Đối với những trường hợp như của bà Nhung, Sở Ngoại vụ nên có công văn gửi đến Công an quận 8 yêu cầu xác minh chữ ký và con dấu của Công an phường 13, quận 8.

Từ thông tin này do PV cung cấp, Sở Ngoại vụ cho biết Sở sẽ đề nghị Công an phường 13, quận 8 xác minh chữ ký và con dấu trên đơn xác nhận cư trú của bà Nhung để có cơ sở chứng nhận lãnh sự. Đây là cách giải quyết linh động nhằm giúp bà Nhung sớm hoàn tất hồ sơ. Đồng thời, Sở sẽ báo cáo lên Bộ Ngoại giao để xin ý kiến chỉ đạo về việc cung cấp mẫu chữ ký và mẫu con dấu.

VÕ HÀ