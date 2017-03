Sở Xây dựng TP.HCM giao lưu trực tuyến với bạn đọc

Cùng tham gia buổi giao lưu trực tuyến còn có các thành viên của Sở Xây dựng TP.HCM:

Mở đầu buổi giao lưu, ông Hiệp nói: “Sở Xây dựng TP.HCM không chỉ trả lời dân tại buổi giao lưu trực tuyến này, mà trong thời gian tới, nếu dân có thắc mắc gì khác có thể gửi e-mail về Sở Xây dựng (sxd@tphcm.gov.vn), chúng tôi luôn sẵn sàng xem xét để trả lời cụ thể cho người dân. Trường hợp có những vấn đề hay các câu hỏi đặt ra cho buổi giao lưu này không nằm trong chủ đề về chất lượng công trình xây dựng, chúng tôi cũng sẽ tập hợp và chuyển đến các cơ quan, đơn vị ngoài Sở Xây dựng, hay các phòng ban liên quan của Sở để trả lời sau”.

Mời bạn đọc xem phần giải đáp của Sở Xây dựng dưới đây:

Trong giấy phép xây dựng do UBND quận 7 cấp ghi cốt xây dựng công trình : ± 0.000 tương ứng 2.4m hệ cao độ hòn dấu. Nhưng trong bản vẽ xin phép xây dựng thể hiện cốt nền cao hơn mặt đường trước nhà 0,8m và được phòng quản lý đô thị quận 7 đóng dấu chấp thuận đính kèm giấy phép xây dựng. Như vậy khi thi công phải xây dựng cốt nền nào mới đúng?

Công trình nhà ở đang xây dựng (xây sát vách tường nhà bên cạnh) với cốt nền cao hơn nền nhà hiện hữu bên cạnh 0,5m, công trình đang xây dựng này gây thấm nước qua chân tường nhà hiện hữu bên cạnh (chủ đầu tư có thực hiện khắc phục nhưng không hết thấm nước và không khắc phục nữa) như vậy phải xử lý chủ đầu tư như thế nào? PHẠM VĂN BẮC (Phamvanbac...@gmail.com)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Giấy phép xây dựng nhà của ông được UBND quận 7 cấp có bản vẽ kèm theo thể hiện cốt nền cao hơn mặt đường trước nhà 0,8m thì ông phải xây dựng nhà có cốt nền với cao độ đó. Giấp phép thể hiện cao độ xây dựng như vậy để dễ xác định khi xây dựng vì cao độ quốc gia Hòn Dấu đặt tại Hải Phòng nên cao độ tương đương 2.4m so với cao độ Hòn Dấu là 0,8m so với mặt đường.

Việc xây dựng của nhà bên cạnh gây thấm nước qua nhà ông thuộc trách nhiệm khắc phục của chủ nhà bên cạnh. Nếu chủ nhà bên cạnh không có biện pháp khắc phục triệt để, ông có thể báo với thanh tra xây dựng huyện để xuống kiểm tra và xử lý. Hiện nay, không có quy định về cốt nền của nhà mới xây dựng so với nhà hiện hữu. Cốt nền của nhà mới xây dựng được xác định theo giấy phép xây dựng được cấp.

Căn hộ của tôi được bàn giao vào tháng 5-2008, đến nay là 17 tháng. Ngay sau khi nhận căn hộ trần nhà đã bị thấm, chủ đầu tư sửa chữa nhưng không được. Nay với lý do đã qua 12 tháng bảo hành, chủ đầu tư bắt tôi phải đóng tiền sử chữa có đúng quy định không? BUI VAN LUAN (chung cư Phú Lợi, phường 7, quận 8, TP.HCM, e-mail: buivanluan...@yahoo.com.vn)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Nhà của ông được bàn giao từ tháng 5-2008 đến nay nhưng đã bị thấm, nếu lỗi gây thấm không phải do việc sử dụng nhà thì theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 209 ngày 16-12-2004 của Chính phủ, các đơn vị xây dựng công trình vẫn có trách nhiệm khắc phục và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra hư hỏng công trình, kể cả đã hết thời gian bảo hành. Do đó, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm chính trong việc khắc phục hư hại mà không do lỗi của người sử dụng. Còn việc xử lý trách nhiệm của các đơn vị như thi công, thiết kế là thuộc về giải quyết giữa chủ đầu tư và các đơn vị này theo hợp đồng giữa các bên và quy định của luật pháp.

Dự án nhà chung cư chỉ mới hoàn thành cơ sở hạ tầng, xây xong phần móng thì chủ đầu tư có được bán trực tiếp bằng hợp đồng chuyển nhượng hay chỉ được ký hợp đồng đặt cọc? PHAM THI HUE (quận Thủ Đức, TP.HCM, e-mail: hong_hue...@yahoo.com)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Theo Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản, nếu nhà chung cư đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, xây dựng xong phần móng và chủ đầu tư có các hồ sơ được quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 7 thì được quyền bán bằng hợp đồng chuyển nhượng.

Khi mua nhà chung cư, dù trong hợp đồng không có ghi nhưng mặc nhiên có điện, nước hay không? Tôi mới mua nhà chung cư được 5 tháng, nay ban quản lý bắt đóng tiền để sửa đường dây điện gì đó đúng hay sai? Hiện chung cư tôi ở phải mua điện nước lại của ban quản lý với giá cao. Tôi có liên hệ với điện lực khu vực để yêu cầu mắc điện quốc gia thì nhận được văn bản trả lời "do chủ đầu tư chưa bàn giao trạm biến áp, nên điện lực không thực hiện được yêu cầu của ông bà", chúng tôi phải làm sao? NGOC VU THI BICH (ngoc...@yahoo.com)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Đã là nhà chung cư thì khi bàn giao cho người sử dụng phải có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, đối với dự án lớn còn phải có cả hạ tầng xã hội. Do vậy, nếu bàn giao nhà chung cư mà không có điện, nước là không đúng.

Trường hợp lưới điện nước quốc gia chưa đến được chân công trình, chủ đầu tư phải tự thực hiện bằng nguồn nước ngầm đã xử lý đạt chất lượng, bằng nguồn điện thông qua máy phát. Không thể bàn giao căn hộ chung cư cho người mua mà thiếu hạ tầng kỹ thuật.

Do bạn không nói rõ chung cư thuộc dự án nào, chủ đầu tư là ai để chúng tôi có thể kiểm tra việc nghiệm thu đưa vào công trình và bảo vệ quyền lợi cho bên mua.

Tôi sống ở chung cư Hưng Vượng 1 thuộc khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM). Bể chứa phân của lô A và B của chung cư đã hư hỏng nặng, phân tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường. Tôi đã báo cho ban quản lý chung cư nhưng chỉ thấy sửa chữa tạm bợ, vài hôm lại như cũ. Chung cư này đã hết bảo hành, chúng tôi phải kiến nghị, khiếu nại lên cơ quan nào để có thể được sửa chữa dứt điểm tình trạng này? NGUYỄN ANH TUẤN

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Trường hợp các chung cư xây dựng đã đưa vào sử dụng, dù trước thời hạn Luật Nhà ở có hiệu lực, chủ đầu tư và các chủ căn hộ phải họp bầu ra ban quản trị nhà chung cư để xử lý các việc xảy ra tiếp theo trong quá trình sử dụng chung cư mà việc hư hỏng hầm phân của lô A, B chung cư Hưng Vượng 1 – Phú Mỹ Hưng là một ví dụ.

Nếu còn trong thời gian bảo hành, việc sửa chữa khắc phục chủ đầu tư tự lo. Lưu ý rằng thời gian bảo hành các chung cư từ 9 tầng trở lên bàn giao sau khi Luật Nhà ở có hiệu lực là 5 năm.

Chúng tôi sẽ phản ánh nội dung về chất lượng chung cư này đến Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng.

Là công dân Việt Nam, tôi muốn đầu tư dự án. Xin hỏi thủ tục như thế nào? NGUYỄN VĂN TUẤN (phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM, e-mail: nguyentuan_...@yahoo.com)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Câu hỏi này quá rộng vì có nhiều loại dự án được chi phối bởi Luật Xây dựng, Luật Nhà ở. Nếu bạn quan tâm thì có thể gửi câu hỏi cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp Sở Xây dựng TP.HCM để được hướng dẫn chi tiết.

Nhà cạnh chúng tôi xây dựng vượt ranh trong giấy chủ quyền thì có được cấp giấy hồng hay không? CHANG VĂN CHUNG (phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Công trình xây dựng kể cả nhà ở mà xây vượt ranh chủ quyền là hoàn toàn sai và chắc chắn phải bị tháo dỡ. Chúng ta phải thượng tôn pháp luật để trật tự đô thị được vãn hồi dần.

Những trường hợp nào vi phạm tương tự nhưng lại được giải quyết cấp chủ quyền thì đề nghị bạn đọc báo cho Sở Xây dựng biết.

Theo Điều 7.1.e Luật Kinh doanh Bất động sản quy định điều kiện bất động sản đưa vào kinh doanh, đối với khu nhà ở là thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ hoàn công và biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Mặt khác, luật này lại cho phép bán nhà hình thành trong tương lai. Như vậy có mâu thuẫn không? Vì nhà chưa xây xong thì những giấy tờ mà luật yêu cầu chưa có (ví dụ: hồ sơ hoàn công).

Chủ đầu tư xây dựng khu nhà ở đang thi công (đã xong phần móng theo quy định)có được phép bán nhà chưa xây xong không? Khi bán nhà thuộc dự án khu nhà ở, chủ đầu tư có được phép ký hợp đồng mua bán căn hộ với người mua không? Như vậy người mua có được đảm bảo trên cơ sở hợp đồng đó không? LÊ ĐÌNH (TP.HCM, e-mail: ledinh...@yahoo.com)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Quá trình kinh doanh một bất động sản, nếu bắt đầu từ khi làm xong phần móng sẽ phải kéo dài cho đến khi công trình được nghiệm thu, hoàn công, bàn giao. Lúc đó bất động sản đã hiện hữu. Như vậy, ngay khi làm xong phần móng, chủ đầu tư đã được phép bán căn hộ được hình thành trong tương lai.

Về nguyên tắc chủ đầu tư phải xây dựng căn hộ mẫu và căn hộ này phải tồn tại đến khi bàn giao căn hộ thật để người mua đối chứng.

Tuy nhiên, theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP, đối với khu đô thị mới thì khi chủ đầu tư đã làm đầy đủ hạ tầng vẫn có quyền bán các sản phẩm kinh doanh (đương nhiên phải có các mẫu nhà) mà không cần phải làm xong phần móng. Đô thị mới Phú Mỹ Hưng là một ví dụ.

Về mẫu hợp đồng mua bán căn hộ, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2009/TT-BXD. Theo đó, mẫu hợp đồng đã được công bố để bảo vệ quyền lợi cho các bên.

Phần sở hữu chung trong nhà chung cư được phân định như thế nào? Chủ đầu tư khẳng định nhà để xe trong nhà chung cư thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư nhưng không cung cấp tài liệu hồ sơ chứng minh. Người dân phải căn cứ vào đâu để biết được phần sở hữu chung trong nhà chung cư nếu trong hợp đồng không ghi rõ nội dung này? LÊ ĐÌNH QUÝ (chung cư Phú Lợi, phường 7, quận 8, TP.HCM, e-mail: quyle...@yahoo.com)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Về phần sở hữu chung trong nhà chung cư, xin xem Luật nhà ở, Nghị định 90/2007/NĐ-CP.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chỉnh sửa lại nghị định nêu trên, có nội dung liên quan đến việc phân định rõ quyền sở hữu nhà chung cư để tránh những bất cập, khiếu kiện.

Trên thực tế khi mua căn hộ chung cư, phần nào thuộc sở hữu chung, kể cả giá giữ xe và các chi phí bảo trì trong những năm đầu, cần phải được thống nhất và ghi thẳng trong hợp đồng. Nhiều chủ đầu tư đã ghi rõ trong hợp đồng từ đầu là người mua được quyền sở hữu riêng căn hộ của mình và những trách nhiệm đối với phần chung, thay vì viết là sở hữu chung nhưng Luật Nhà ở đã ghi.

Với một cao ốc đa năng, khối đế làm thương mại dịch vụ, những tầng giữa làm văn phòng, những tầng trên là căn hộ chung cư, tầng hầm sẽ sử dụng chung. Nếu chỉ định nghĩa thuần túy sỡ hữu chung theo Luật Nhà ở - phần còn lại không thuộc sở hữu riêng là sở hữu chung, sẽ rất khó giải thích trong ví dụ vừa nêu. Đây là bất cập của pháp luật cần phải chỉnh sửa.

Mua nhà chung cư, nhà chưa xây xong thuộc trường hợp nhà hình thành trong tương lai hay dự án khu nhà ở, xác định các điều kiện đưa vào kinh doanh theo Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản như thế nào? GIANG PHI NGUYỆT (quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Câu trả lời tương tự đối với bạn đọc Lê Đình nêu trên.

Vợ chồng tôi dự định mua một căn hộ dự án ở quận 7. Chủ đầu tư đưa chúng tôi một hợp đồng, chúng tôi không đồng ý với một số điều khoản trong hợp đồng đó nhưng chủ đầu tư bảo đó là mẫu bắt buộc theo mẫu của Thông tư 01/2009/TT-BXD nên các bên không được sửa đổi. Hợp đồng mua bán căn hộ có bắt buộc phải theo mẫu của Thông tư 01/2009/TT-BXD không? TRẦN THÁI (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Đề nghị bạn lên mạng theo địa chỉ www.moc.gov.vn của Bộ Xây dựng, click vào mục văn bản, chọn "thông tư" để đọc rõ nội dung của Thông tư 01/2009/TT-BXD.

Lưu ý rằng thông tư chỉ hướng dẫn những nội dung để đảm bảo quyền lợi của hai bên khi mua bán căn hộ chung cư. Thực tế các bên vẫn có thể thêm bớt những nội dung khác nhưng phải được hai bên mua bán đồng thuận. Trường hợp quá khó để phân tích, suy nghĩ, bạn đọc có thể nhờ luật sư tư vấn về nội dung hợp đồng.

Năm 2008, em tôi có cho tôi một mảnh đất thổ cư. Nay tôi muốn sang tên và quyền sử dụng đất do tôi đứng tên nhưng ra ủy ban thì họ nói vì mảnh đất này còn vướng hợp đồng cho thuê nên không thể chuyển nhượng hoặc mua bán. Trong khi nhưng năm 2007 em tôi có cho thuê đất thời hạn 8 năm nhưng đối tác làm nửa chừng thì bỏ trốn vì kinh doanh thất bại. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? NGUYỄN DUY LÂM (thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, e-mail: nguyenduylam_...@yahoo.com.vn)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Sự việc đã nêu khá khó khăn vì đất để cho người khác thuê 8 năm, thậm chí đã lấy tiền thuê đủ. Nếu người thuê làm ăn thất bại và đã đi nơi khác, hợp đồng không được thanh lý thì về nguyên tắc người sử dụng đất không được cho thuê tiếp.

Bạn có thể đăng báo, nhắn tin để người thuê trở về giải quyết dứt điểm hợp đồng.

Quy hoạch "treo" tại khu vực cầu Ban Ky, phường 13, quận Bình Thạnh chừng nào thực hiện? Sẽ xóa hay triển khai bồi thường sau gần 9 năm "treo"? Chúng tôi bị cháy nhà giờ không được cấp phép xây dựng lại nhà để ở. Phòng Xây dựng quận bảo nhà nằm trên ranh giao đất cho Công ty Tân Thuận làm dự án, cso đúng không? LE DINH TIEN (phường 13, quận Bình Thanhk TP.HCM, e-mail: tienloi...@yahoo.com)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ chuyển đến Sở Quy hoạch Kiến trúc và UBND quận Bình Thạnh để trả lời trực tiếp cho bạn.

Người hàng xóm ở bên cạnh căn hộ chung cư của tôi thường xuyên mở nhạc rất lớn, tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng không được. Sau đó, hộ này còn cơi nới phần ban công làm phòng ở nên nhìn vào cảnh quan chung rất mất thẩm mỹ. Chủ căn hộ này có vi phạm pháp luật không? Tôi phải báo cáo với cơ quan nào để xử lý? NGUYỄN THỊ HÒA (quận Thủ Đức, TP.HCM)

Nhà chúng tôi ở kế bên công trình xây dựng chung cư Cù Lao Chà, phường 17, quận Bình Thạnh. Nhiều khi nơi đây thi công, đổ bê tông từ đêm tới sáng, ồn ào không ai ngủ nổi. Vậy chúng tôi phải khiếu nại lên cơ quan nào? NGUYỄN THỊ HÌNH (phường 17, quận Bình Thạnh)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Về việc vi phạm nếp sống văn minh đô thị, làm phiền cư dân lân cận, ông có thể liên hệ với công an khu vực để nhờ hỗ trợ giải quyết ngay lúc vi phạm xảy ra.

Khi phát hiện các hộ lân cận cơi nới trái phép căn hộ chung cư, nếu thanh tra xây dựng phường, xã chưa xử lý kịp, ông có thể báo trực tiếp cho UBND phường, xã để xử lý ngay vi phạm.

Trường hợp chính quyền địa phương chậm xử lý, ông có thể báo trực tiếp đến Phòng Quản lý đô thị quận hay trực tiếp đến Sở Xây dựng (số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, TP.HCM).

Tương tự, khi các công trình xây dựng gây ra tiếng ồn ngoài giờ, gây khói, bụi hay đặt các thiết bị thi công mất an toàn… chúng ta có thể liên hệ với thanh tra xây dựng phường để nhờ can thiệp và xử lý ngay. Nội dung này là vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, sẽ bị phạt khá cao theo Nghị định 23/2009/NĐ-CP.

Nhà thầu thi công dự án vệ sinh môi trường TP.HCM lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè làm nứt nhà của 29 hộ dân ở tổ 1, tổ 2, khu phố 1, phường 15, quận Bình Thạnh. Chúng tôi đã kêu cứu cơ quan chức năng nhưng vẫn không thấy ai đứng ra giải quyết. Chúng tôi còn phải chờ bao lâu để được khắc phục? NGUYỄN THỊ MẤN (phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Về việc thi công các hạng mục thuộc dự án vệ sinh môi trường TP gây hư hỏng các công trình lân cận, trong đó có nhà của các hộ dân, Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản yêu cầu chủ đầu tư thực hiện kiểm định để có biện pháp khắc phục sửa chữa và có biện pháp thi công không gây ảnh hưởng công trình lân cận.

Chủ đầu tư đang tiến hành đánh giá hư hại để khắc phục một số công trình bị ảnh hưởng nhưng còn chậm do có tranh chấp giữa chủ đầu tư và các đơn vị thi công về việc chịu trách nhiệm chính trong xử lý. Tuy nhiên, trách nhiệm chính trong bồi thường khắc phục hư hại công trình lân cận vẫn thuộc chủ đầu tư. Nếu chủ đầu tư vẫn không có biện pháp khắc phục, đề nghị các hộ dân khởi kiện ra tòa án để được giải quyết.

Năm 2007,tôi được cấp chủ quyền. Thế nhưng tôi mới biết láng giềng được cấp chủ quyền nằm 2001 luôn cả phần đất mượn của tôi mà không chịu trả. Hiện tôi đang kiện ra tòa, vậy tôi có lấy lại phần đất ông mượn hay không? Láng giềng còn xây dựng bồn nước tạm bợ ngay ngõ nhà tôi, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tôi nhờ UBND phường giải quyết nhưng phường từ chối, tôi phải làm sao? NGUYỄN THÁI THUẬN (phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, e-mail: xh_...@yahoo.com.vn)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Về tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông và láng giềng, việc giải quyết sẽ theo phán quyết của tòa án.

Còn việc láng giềng xây dựng bồn nước trước ngõ nhà ông có nguy cơ sập đổ, đề nghị ông gửi đơn kiến nghị lên UBND quận để có biện pháp buộc người láng giềng phải sửa chữa hoặc tháo dỡ để đảm bảo an toàn. Trường hợp người láng giềng từ chối thực hiện, UBND quận có trách nhiệm tiến hành cưỡng chế.

Vừa qua, có tình trạng các cần cẩu tại các công trình cao ốc nằm ngay khu dân cư hoạt động suốt ngày đêm. Sở Xây dựng có quy định nào về giờ giấc hoạt động của cần cẩu hay không?Hoặc là có quy định cần cầu không được vượt quá phạm vi công trình, chứ lơ lửng trên đầu người đi đường thấy đáng sợ quá. MỘT BẠN ĐỌC (e-mail: thanhtu...@gmail.com)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Về việc sử dụng các cần trục tháp tại các công trình xây dựng, hiện chưa có quy định về giờ giấc hoạt động nên tình trạng sử dụng hiện nay gây lo ngại cho an toàn của cộng đồng.

Sở Xây dựng đã có văn bản kiến nghị và UBND TP.HCM đã giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội soạn thảo quy định về việc sử dụng cần trục theo hướng sẽ khống chế thời gian hoạt động , khi hoạt động sẽ có các biện pháp cách ly giao thông bên dưới để đảm bảo an toàn. Khi quy định này được ban hành sẽ đưa hoạt động của các cần trục vào quy củ, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Các chủ đầu tư dự án chậm triển khai mà dùng đất dự án để cho thuê làm bãi chứa xe container và các dịch vụ thuê kho bãi khác thì có bị xử lý không? NGUYEN VUONG (e-mail: vuong...@pecc2.com)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Vấn đề này thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. Đề nghị bạn liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.

Khi tôi bắt đầu xây dựng ngày 19-9-2009 (có giấy phép xây dựng) thì nhà kế bên gởi đơn tranh chấp lên Tòa án huyện Hốc Môn. Phòng Công thương huyện Hốc Môn gởi quyết định tạm đình chỉ thi công. Sau đó, tòa án bác đơn của nhà bên. Từ khi tòa bác đơn đến nay hơn một tháng mà Phòng Công thương vẫn không trả lời cho gia đình có được xây dựng tiếp hay không? LE THI MOT (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hốc Môn, TP.HCM, e-mail: lhhoa...@gmail.com)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Về trường hợp xây nhà của bà, do nhà bà đã có giấy phép xây dựng và nếu tòa án đã bác đơn tranh chấp thì bà được quyền tiếp tục xây dựng. Phòng Công thương huyện Hóc Môn phải ban hành quyết định cho bà được tiếp tục xây dựng nhà. Bà có thể gửi đơn đề nghị lên UBND huyện Hóc Môn để được giải quyết hoặc gửi đơn kiến nghị tới Sở Xây dựng để Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Hóc Môn giải quyết.

Tôi thấy rất nhiều cao ốc xây chen trong khu dân cư có làm tầng hầm là gây lún, nứt nhà lân cận. Tôi hiện đang ở quận Phú Nhuận, cũng đang rất lo ngại vì nhà tôi gần kế một công trình đang chuẩn bị đào hầm. Tôi nên làm gì để phòng hờ những sự cố xảy ra cho nhà tôi? Có biện pháp kỹ thuật nào để đảm bảo nhà tôi sẽ không bị ảnh hưởng? Chi phí này ai trả? LÂM MINH HOA (58 tuổi, quận Phú Nhuận, TP.HCM)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Tình trạng xây công trình có tầng hầm chen trong khu dân cư hiện hữu khá phổ biến tại thành phố. Các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận đều có và thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị xây dựng công trình. Nếu thi công không đảm bảo kỹ thuật gây hư hại cho nhà lân cận thì phải chịu trách nhiệm bồi thường, khắc phục.

Để đảm bảo quyền lợi nếu có xảy ra hư hỏng, bà cần yêu cầu chủ đầu tư qua ghi nhận hiện trạng nhà bà trước khi chủ đầu tư thi công để có cơ sở giải quyết các thiệt hại về sau (nếu có). Trong quá trình chủ đầu tư thi công, bà cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhà mình để phát hiện các hiện tượng hư hỏng và báo ngay cho Phòng Quản lý đô thị quận hoặc Sở Xây dựng để có biện pháp xử lý.

Theo giấy phép xây dựng do UBND quận cấ thì nhà tôi có ban công rộng 0,9m. Nhưng trên thực tế tôi đã xây bức tường lầu một ra phía ngoài ban công 0,3m (ban công chỉ còn rộng 0,6m). Chính quyền có buộc tôi đập tường để xây dựng lại hay không? ĐẶNG THANH HÒA (quận Bình Tân, TP.HCM)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Do bạn diễn tả không rõ, nhưng theo suy đoán, có lẽ giấy phép được cấp cho nhà bạn quy định độ vươn ra của ban công là 0,9m. Nếu bạn xây tường dịch ra phía ngoài 0,3m và khoảng cách từ chân tường lầu 1 ra hết ban công còn 0,6m thì độ vươn ra của ban công từ chân công trình tầng trệt tính ra vẫn là 0,9m. Nếu suy đoán trên là đúng, bạn không bị buộc phải tháo dỡ để xây dựng lại.

Tôi mua nhà chung cư từ năm 2007. Tôi muốn biết việc bảo trì nhà do ai chịu trách nhiệm, chủ nhà có phải đóng góp hay công ty bán nhà phải bỏ tiền ra lo liệu? MỘT BẠN ĐỌC (Nguyet...@yahoo.com)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Về việc bảo trì chung cư, đối với phần sở hữu riêng thì chủ nhà phải tự bỏ kinh phí để thực hiện. Còn đối với các phần sở hữu chung thì các đồng sở hữu trong chung cư phải cùng đóng góp kinh phí.

Tôi có mua một căn hộ chung cư nhưng trong hợp đồng không quy định thời hạn bảo hành căn hộ. Như vậy căn hộ của tôi sẽ được bảo hành trong thời gian bao lâu? VÕ THỊ CHÚC (e-mail: chucquan...@yahoo.com)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời: Do bà không nói rõ chung cư được xây dựng vào thời điểm nào nên chúng tôi không thể trả lời chính xác. Tuy nhiên, nếu chung cư được xây dựng trước khi Luật Nhà ở có hiệu lực (ngày 1-7-2006) thì thời gian bảo hành tối thiểu là 2 năm, còn nếu xây dựng sau khi Luật Nhà ở có hiệu lực thì thời gian bảo hành tối thiểu là 5 năm.