Sóc Trăng: Bỏ lọt một nghi can hiếp dâm?

Hơn năm nay, bà Lê Thị Kim Hạnh (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) rất đau khổ khi C., đứa con gái mắc bệnh kém trí nhớ của bà, đã bị người hàng xóm xâm phạm tình dục.

Thoát tội nhờ... kết quả giám định tuổi

Hàng ngày C. thường sang chơi với con của ông H. Khoảng tháng 9-2006, ông H. đã cưỡng bức C. làm em có thai... Biết chuyện, vợ ông H. lặng lẽ đưa C. đi khám thai. Đến khi vụ việc vỡ lở, vợ ông H. đã năn nỉ bà Hạnh thông cảm và chấp nhận bồi thường 60 triệu đồng để bà Hạnh dẫn C. đi phá thai tại Cần Thơ. Hai bên thỏa thuận không tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Ít hôm sau, bên ông H. chửi xa chửi gần bà Hạnh và nhỏ to mọi chuyện cho nhiều người khác nghe. Quá tức giận, bà Hạnh đã gửi đơn thưa ông H.

Công an huyện Kế Sách vào cuộc và kết luận em C. tự nguyện quan hệ tình dục với ông H. Thiếu tá Lê Hoàng Điện, Phó Công an huyện này, cho biết: “Ông H. thừa nhận có quan hệ với em C. trên cơ sở được em đồng thuận. Lúc đó, C. không phản ứng và không chống cự lại...”.

Theo giấy khai sinh do UBND phường An Mỹ, thị trấn Kế Sách cấp năm 2005, C. sinh 19-12-1993, tức lúc xảy ra chuyện đó em chỉ mới hơn 12 tuổi. Theo luật định, mọi trường hợp giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi đều là phạm tội hiếp dâm. Vì sao Công an huyện Kế Sách không khởi tố ông H. về tội danh này?

Theo thiếu tá Điện, trong quá trình điều tra, công an huyện phát hiện tuổi của em C. nêu trong giấy khai sinh chưa chính xác. Nhiều người hàng xóm cho biết con, cháu họ cũng được sinh ra cùng thời điểm với C. và được khai sinh với số tuổi cao hơn C. Để có cơ sở xử lý ông H., Công an huyện Kế Sách đã trưng cầu giám định tuổi của C. Kết quả giám định cho thấy tính đến tháng 7-2007, tuổi của C. từ 16 năm chín tháng đến 17 năm ba tháng. Nếu tính ngược lại khoảng thời gian xảy ra chuyện không hay nêu trên, C. đã trên 16 tuổi. Vì thế, Công an huyện Kế Sách đã ra quyết định đình chỉ vụ án.

“Người bị hại” không bình thường?

Sẽ không có gì đáng nói nếu C. cũng bình thường như những người trên 16 tuổi khác. Đằng này, theo lời bà Hạnh, C. bị nhược điểm về tâm thần nên không thể tự quyết định được việc làm của mình. Ông H. biết rõ C. bị khiếm khuyết về tâm thần và đã lợi dụng hạn chế này để giao cấu với C.

Bà Hạnh cho biết: “Con tôi bị khờ khạo trong xóm ai cũng biết. Lúc nhỏ, cháu bị bệnh về thần kinh nên lớn lên phát triển rất chậm. Mất ba năm học lớp 1 mà cháu chỉ biết được chữ O nên tôi đã cho cháu nghỉ học. Trong nhà cháu chỉ làm được những việc lặt vặt, đơn giản, cơm cũng không biết nấu... Khi nói chuyện với cháu, mọi người phải giải thích cặn kẽ, tường tận cháu mới hiểu được”.

Nhiều người hàng xóm cũng thừa nhận C. rất khờ khạo, nói sao biết vậy... Bà Mỹ Phụng, một trong những hàng xóm của bà Hạnh, nhận xét: “Cháu C. hiền lành, chậm chạp, trong xóm ai cũng thương nó”.

Bác sĩ Tôn Thị Đoan, người khám thai cho C., cũng có nhận xét tương tự: “Khi đến khám thai, em tỏ ra rất bình thản, biểu gì làm đó, không tỏ ra mắc cỡ, sợ sệt gì cả. Nghe nói có thai, em tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy em rất lạ. Cũng có thể là em không bình thường thật...”.

Liệu Công an huyện Kế Sách có bỏ lọt tội khi không đưa em C. đi giám định tâm thần? Thiếu tá Điện trả lời: “Do chúng tôi không nhận thấy điều gì đáng nghi ngờ ở em C. nên đã không tổ chức giám định”.

Theo nguyên tắc, công an huyện phải căn cứ vào giấy khai sinh để xác định tuổi của C. Nhưng chỉ vì nghi vấn mà công an huyện đã đi giám định tuổi của C. và nhờ đó mà ông H. thoát tội. Lần này, qua một số biểu hiện không bình thường nêu trên của C., thiết nghĩ công an huyện nên đưa C. đi giám định tâm thần để có thể kết luận đâu đó rõ ràng, bảo vệ được quyền lợi của “người bị hại”.