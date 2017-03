Sớm giải quyết các bức xúc của dân

“Nóng” với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm Tại chương trình Lắng nghe và Trao đổi tháng 7 do HĐND TP.HCM và Đài Truyền hình TP phối hợp thực hiện sáng 8-7, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP, cho biết: Chương trình kỳ này là một bước dừng để nhìn lại, đánh giá hiệu quả cùng những tồn tại, hạn chế của một số chủ đề đã được chương trình trao đổi, bàn luận trong sáu tháng đầu năm 2012. Trên cơ sở đó, TP sẽ có phương án thực hiện quyết liệt hơn đối với những vấn đề kinh tế-xã hội nổi bật mà người dân quan tâm. Bên cạnh những lĩnh vực được coi là đang “nóng” như cải cách hành chính, giáo dục mầm non, y tế…, rất nhiều cử tri quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Theo bà Quyết Tâm, mặc dù có nhiều vụ việc vi phạm VSATTP trên địa bàn TP đã được phát hiện, xử lý trong thời gian qua, song tình hình vẫn chưa được cải thiện thật sự. Cụ thể là thông tin về ngộ độc thực phẩm, thịt thối, thực phẩm độc hại do sử dụng hóa chất, phẩm màu công nghiệp… vẫn được báo chí đăng tải nhiều. Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận khẳng định TP sẽ có sự quản lý đồng bộ hơn trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, bên cạnh tính tự giác chấp hành pháp luật của những người kinh doanh thì người tiêu dùng cần chủ động lựa chọn thực phẩm sạch để bảo vệ an toàn, sức khỏe cho chính mình và gia đình. THU HƯƠNG