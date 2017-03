Sớm tháo dỡ để không tạo tiền lệ xấu

Việc chính quyền phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cho phép người dân xây nhà siêu mỏng ngay trên vỉa hè là biểu hiện của sự cứng nhắc và thiếu tầm nhìn.

Khi vận động người dân hiến đất để triển khai dự án làm đường, chính quyền phải tính đến cả vỉa hè hai bên vốn là một trong những thành phần bắt buộc trong cấu trúc đường giao thông đô thị. Chính vì thế, địa phương không thể để các hộ dân chỉ hiến đất làm… lòng đường và sau đó chấp nhận cho họ xây dựng trên phần đất còn lại ngay trên vỉa hè, khiến vỉa hè bị “cắt khúc” trông nhếch nhác, phản cảm. Trường hợp sau khi hiến đất, người dân không còn đất để xây dựng thì chính quyền địa phương cần tính đến phương án bồi thường, tái định cư như những dự án khác, không nên giữ lại những thửa đất dưới chuẩn và cho phép xây dựng như đã xảy ra.

Kiốt hai tầng của một hộ dân nằm hoàn toàn trên vỉa hè thuộc quận Bình Tân, TP.HCM. Ảnh: DÂN VÂN

Theo tôi, chính quyền phường Bình Hưng Hòa B cùng với quận Bình Tân phải sớm có giải pháp tháo dỡ và bồi thường phù hợp cho những hộ dân liên quan. Việc giải quyết nhanh chóng, dứt khoát trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa các bên còn tránh tạo ra tiền lệ xấu và gây khó khăn trong công tác quản lý đô thị bởi cho xây thì dễ song giải quyết hậu quả sẽ rất khó.

LÊ CÔNG SĨ

Cách đây không lâu, báo Pháp Luật TP.HCM cũng có phản ánh một trường hợp cất nhà ngay trên vỉa hè từ năm 2006 nhưng đến nay vẫn còn nằm chễm chệ. Vụ việc xảy ra ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (TP.HCM) và cũng phát sinh sau khi chính quyền thu hồi đất để mở rộng đường giao thông khu vực. Ban đầu chỉ là chòi nhỏ lợp bằng các tấm nylon nhưng dần dà là tường gạch, lợp tôn, được sang tay cho người khác. Trên báo chí, lãnh đạo quận hứa hẹn sẽ kiểm tra, xử lý dứt điểm nhưng xem chừng nói dễ hơn làm.

Dẫu bất cứ lý do gì thì hành vi xây dựng nhà ở lấn hay chiếm trọn vỉa hè đều là sai trái. Để tránh tình trạng “cứt trâu để lâu hóa bùn”, tôi đề nghị các quận, huyện kiên quyết tổ chức tháo dỡ những căn nhà nằm vô lối như trên.

MINH NHÀN (minhnhan3333@...)

Chỗ tôi có một trường hợp rất chướng mắt có liên quan đến chủ trương vận động người dân hiến đất mở đường. Chỉ vì có một hộ không đồng ý và chính quyền cũng không biết tính sao nên con đường mới mở trở thành quanh co do phải tránh một căn nhà. Việc mất thẩm mỹ là đương nhiên nhưng cái không được lớn hơn chính là năng lực tổ chức của chính quyền. Chính quyền có thể thanh minh là không có tiền bồi thường, chi trả cho người này thì nhiều người khác sẽ so bì nhưng số đông không thể dễ dàng chấp nhận sự bất lực hay nói cách khác là sự công khai vi phạm quy chuẩn xây dựng như thế.

Trở lại những trường hợp xây kiốt trên phần đất trống để mở đường, nếu việc cho xây nhà siêu mỏng trên vỉa hè được cấp TP xác định là “không được” thì quận Bình Tân phải tính sao để tránh biến tướng, làm phát sinh nhiều bất ổn cho công tác quản lý đô thị về sau?

HÀ THỊ THỦY (Quận 8, TP.HCM)